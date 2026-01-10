小泉進次郎防衛相が、就任後初めて沖縄を訪問した様子を公開した。

小泉防衛相は１０日までに自身のインスタグラムを更新。「防衛大臣就任後、初めて沖縄本島を訪問しました。国立沖縄戦没者墓苑で献花し、国民の命と平和、そして我が国の領土・領海・領空を守り抜く使命への思いを改めて強くしました」と記し、献花している写真などを投稿。

「滞在中は、米軍ターナー司令官、自衛隊支援団体の皆さま、基地関連１１市町村の首長さん、そして玉城沖縄県知事ともお会いし、基地負担軽減をはじめ率直なご意見・ご要望を直接伺いました。那覇の海上・航空自衛隊基地では、南西防衛の最前線で２４時間態勢で任務に当たる隊員を激励。現場の声を胸に、基地負担の軽減と防衛力強化の両立に、引き続き全力で取り組んでまいります。沖縄防衛局のサポートのおかげで過密な日程を無事に終えることができました。皆さん、ありがとうございました」とつづった。

この投稿には、「現防衛大臣がとても頼もしく感じます。また、沖縄の自衛官の皆様に日々感謝しております」「頑張ってくださいね」「色々発信して下さって自衛隊の知名度アップやイメージアップに繋がり嬉しいです」などのコメントが寄せられた。