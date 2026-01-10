【写真たっぷり】平成女児も大興奮！「たまごっち ふぁくとり〜！」に入店してみた。《編集部レポ》

人気玩具「たまごっち」の体験型ショップ「たまごっち ふぁくとり〜！」（東京都渋谷区神宮前6丁目31-21 東急プラザ原宿ハラカド）が、2025年11月22日にオープンしました。12月1日以降は、一部日時を除いてフリー入場となります。

平成一桁生まれの筆者は11月25日（事前抽選の対象日）に足を運びました。その魅力をレポートします。

カスタマイズで自分好みの商品に

「たまごっち ふぁくとり〜！」は"体験"をコンセプトとした店舗で、商品を購入するだけでなく、その場でカスタマイズできる商品を用意しています。

筆者が気になったのは「ワッペン」。ネームタグ、ポーチ、巾着、Tシャツなどに、たまごっちのキャラクターや名前をつけて、自分好みのオリジナル商品を作ることができます。ワッペンのみの購入も可能です。

キャラクターのワッペンは400円、フォント（ひらがな）は150円、アルファベットは100円、そのほか200円。筆者が訪れた際は「っ」「濁点」「な」が在庫切れとなっていました。再入荷は未定のようです。

また、ミニフィギュアを専用ボトルに詰める「たまごっち ふぁくとり〜！」（3828円）も注目のコンテンツです。

たまごっちのミニフィギュアや、たまごっちに登場する「キャンディー」「うんち」「おにぎり」などのアイテムのミニフィギュアを、専用のたまごっち型ボトルに詰め放題し、"工場の従業員"になった気分を味わう体験ができます。

ボトルは片手で握れそうなくらいのサイズ感で「思ったよりも小さい！」と感じましたが、"22個"詰めることができた体験者もいるようです。

制限時間は"3分"なので、始める前にどのフィギュアを詰めたいかを頭の中でシミュレーションしておくのがおすすめですよ。

人気のため、全国的に品薄状態の「Tamagotchi Paradise」5種も販売されていましたよ。

また、「mezzo piano」とコラボしたたまごっちもあり、多くの人が手に取っていました。

工場に見立てたカラフルな空間は、写真映えも◎。たくさん写真を撮りたくなりますね。

2026年に30周年を迎える「たまごっち」。平成一桁生まれも令和のZ世代も世代を超えて楽しんで。

＜参考＞

「たまごっち ふぁくとり〜！」公式サイト

（C）BANDAI

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）