にかほ市で冬の恒例イベント「んだっ鱈、にかほ市へ！」が今年も始まりました。



このイベントは、2月の「掛魚まつり」にあわせて2010年から行われています。

特に今回は、クマの出没や物価の上昇などにより大きな影響を受けている地域の飲食業や宿泊業に活気を取り戻してもらい、冬の地域のにぎわい創出につなげようと開催されています。



にかほ市内の飲食店や宿泊施設など21の店が参加していて、タラを使ったさまざまな特別メニューが味わうことができます。

「鱈鍋」「鱈のお寿司」「だだみの刺身・天ぷら」といった料理のほか、今年は「寒鱈と地酒を楽しむ宿泊プラン」や「うっかり飲みたくなる欧州の鱈料理」など、新たなプランやメニューが登場しました。



期間中に参加店でタラ料理を注文してアンケートに回答すると、抽選で5人に「豪華！にかほの寒鱈セット」が当たるキャンペーンも実施されています。

参加店はピンク色ののぼり旗が立っているほか、特設サイトでも確認することができます。



「んだっ鱈、にかほ市へ！」は、1月10日(土)から2月4日(水)まで開催されています。

特設サイトはこちら 。

https://ndattara.jp/