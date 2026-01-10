乃木坂46の5期生である池田瑛紗。東京藝術大学の学生でもある彼女の日常は慌ただしい。

「朝起きたら、最初に歯を磨きます。お水を飲んでご飯を食べて、お仕事か学校に出かけます。学校の課題は、時間をかけて作り込まなきゃいけないものが多く、逆にレポートは少ないです。制作中は、悩んでいるよりも手を動かして、少しずつ軌道修正をしてという感じです。課題の提出期限が迫っているときはとくに、煮詰まっている時間がもったいないと思うので」

アイドルとしては、2025年に6期生がグループに加入。初めての後輩ができた。

「『あんまり先輩と話せない』と悩んでいるコがいると、自分と重なるなと思うんです。だから、とにかく接点を増やそうと心がけています。増田三莉音や矢田萌華は、加入前から私のことを好きだったと言ってくれていて、それが嬉しくて話すようになりました。後輩のおかげで、自分の殻が少しずつ破れているのかもしれません。最近5期生は、個人での活動も増えてきて。そこで得たものをグループに繋げようという思いを、みんなが持っているんです。それが5期生の強みだと思います」

いけだてれさ

23歳 2002年5月12日生まれ 東京都出身 T162 2022年、5期生として乃木坂46に加入。1月14日に5thアルバム『My respect』をリリース。『小峠英二のなんて美だ！』（TOKYO MX）にレギュラー出演中。公式Instagram（@teresaikedaofficial）もまめに更新している。そのほか最新情報は、公式X（@nogizaka46）にて

