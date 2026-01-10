「Seventeen」「ViVi」の専属モデルを経て、現在は「CLASSY．」を中心にモデルとして活躍するほか、情報番組のコメンテーターとしても存在感を放つ藤井サチ。そんな彼女が、1月28日に自身初となるフォト＆スタイルブックを発売する。

「もう行きたくないな、と思うくらいピラティスに通いました（笑）。最初で最後になるかもしれない一冊だからこそ、できる限り最高のものを皆さんにお届けしたくて、準備には本気で向き合いました。そのおかげで、撮影当日はリラックスして、自然体の自分でいられたと思います」

今作では、これまでにない表現にも挑んでいる。

「正直に言うと、ここまで脱いだのは初めてです……！ 手ブラのカットに挑戦したり、自分でも直視できないくらい恥ずかしいと感じる写真もあります。でもそれは、ただ大胆さを見せたかったからではなく、“今の自分”を飾らずに残したかったから。年齢や経験を重ねて、強さも弱さも含めて『これが今の私です』と言えるようになったタイミングだからこそ作れた一冊になったと思います」

ふじいさち

28歳 1997年3月6日生まれ 東京都出身 2012年「Seventeen」でデビュー後「ViVi」を経て、現在は「CLASSY.」を中心にモデル活動するほか、情報番組のコメンテーターなど幅広く活動。YouTubeチャンネル「サッチャンネル」では美容や日々のトレーニング、Vlogなどを発信中。そのほか最新情報は、公式X（@sachi_fujii_）、公式Instagram（＠sachi_fujii_official）にて

※藤井サチ1stフォト＆スタイルブック『雨のち、サチ。』は光文社より1月28日に発売