「とにかく毎日必死で、気づいたら一日が終わっているみたいな感じでした」

2025年2月、6期生として乃木坂46に加入した愛宕心響。

「じつは、高校1年生のときに5期生オーディションがあったんですけど、勇気がなくて応募できなかったんです。だから、6期生オーディションがあると知ったとき、絶対に受けようと。だけど、春と夏に分けて開催された最初の回にも決心できなくて……。すごく後悔したので、最後のチャンスだと思って、オーディションを受けました。

加入後は、わからないことばかりの私たちを、ご飯に誘ってくださったり、困っていることを伝える前に察してくださったり、先輩の皆さんがそれぞれに気にかけてくださって。その優しさに驚きました。活動のなかで大きかったのは、2025年11月に『新参者』という6期生だけでの公演をさせていただいたことです。先輩たちがいないなかで、同期だけでステージに立てたことは、自信になりました。これからも頑張れます。

私、6期生の地方出身組のなかでも、一人暮らしに慣れるのが早かったんです。（同期の）長嶋凛桜とテーマパークに行ったり、メンバーと遊ぶのも楽しいですけど、家事もひととおりできますし、一人で買い物や食事、焼き肉にも行けます（笑）。仕事も頑張って、いろんな思い出を作っていきたいですね」

あたごここね

20歳 2005年9月17日生まれ 兵庫県出身 T160 2025年、6期生として乃木坂46に加入。1月14日に5thアルバム『My respect』をリリース。現在、『乃木坂スター誕生！ SIX』（日本テレビ系）にレギュラー出演中。そのほか最新情報は、公式X（@nogizaka46）にて

