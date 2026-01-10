´ð½Ó²ð(IMP.)¡¦º´¡¹ÌÚÈþÎè¡¦Íî¹ç¥â¥È¥ ¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¡Ø¤Ô¡¼¤¹¤ª¤Ö¤»¡¼¤Õ¡Ù3·î¥É¥é¥ÞÊüÁ÷¡õ6·îÉñÂæ¾å±é¤¬·èÄê¡ª
´ð½Ó²ð¡ÊIMP.¡Ë¡¦º´¡¹ÌÚÈþÎè¡¦Íî¹ç¥â¥È¥¤¬¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¤Ô¡¼¤¹¤ª¤Ö¤»¡¼¤Õ¡Ù¤Î2026Ç¯ ¥É¥é¥ÞÊüÁ÷¡¦ÉñÂæ²½¤¬·èÄê¡ª
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡È17¸ø±éÂ¨´°Çä¡É¤òµÏ¿¤·¡¢Î©¤Á¸«·ô¤âÁ´Æü´°Çä¡£Àé½©³Ú¤Ë¤ÏÅöÆüÎ©¤Á¸«·ô¤òµá¤á100Ì¾°Ê¾å¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¥É¥é¥Þ¡õÉñÂæÏ¢Æ°´ë²è¡Ø¤Ô¡¼¤¹¤ª¤Ö¤±¡¼¤¡Ù¡£¤½¤Î¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤¬ºÆ½¸·ë¤·¡¢¡Ô¥É¥é¥Þ¡õÉñÂæ¡ÕÏ¢Æ°´ë²è¤Î´°Á´¿·ºî¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥ºÂèÆóÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥×¤Î°Û¤Ê¤ë3¿Í¤Î¡È»ö¤Ê¤«¤ì¼çµÁ¼Ô¡É¤¿¤Á¤¬¡¢»×¤¤¤â´ó¤é¤Ê¤¤»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢3¿Í¤Î²ñÏÃ·à¤Ç¾Ð¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ2026Ç¯3·î10Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷³«»Ï¡ÊËè½µ²ÐÍË 24»þ59Ê¬¡ÁÊüÁ÷¡¢½é²ó¤Ï25»þ09Ê¬¡Á/ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£ÊüÁ÷½ªÎ»¸åHulu¡¢TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡£ÉñÂæ¤Ï2026Ç¯6·î¤ËÅìµþ¤ÈÂçºå¤Ç¾å±é¡£ÉñÂæ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢Â³Êó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
ËÜºî¤Î¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤Ë¡¢´ð½Ó²ð¡ÊIMP.¡Ë¡¦º´¡¹ÌÚÈþÎè¡¦Íî¹ç¥â¥È¥¤¬Â³Åê¡ª
¡»°Õ¸«¤òÊÑ¤¨¤Á¤ã¤¦»ö¤Ê¤«¤ì¼çµÁ¡¦¹õÅç¤¯¤ó¡Ê¹õÅç·ë¿Í¡ËÌò¡¿´ð½Ó²ð¡ÊIMP.¡Ë
IMP.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉñÂæ¡¦±Ç²è¤ÈÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë´ð¡£Á°ºî¡Ø¤Ô¡¼¤¹¤ª¤Ö¤±¡¼¤¡Ù¡Ê2022Ç¯¥É¥é¥Þ¡¿2023Ç¯ÉñÂæ¡Ë¤Ç¤ÏÆÈÆÃ¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤È¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤³Ý¤±¹ç¤¤¤ò±é¤¸¤¿¡£2025Ç¯7·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø°¦¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤âÊÌ¤Ë¡Ù¤Ç¤ÏËÙ¸ý½çÊ¿Ìò¤òÌ³¤áÏÃÂê¤Ë¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¡Èµæ¶Ë¤Î»ö¤Ê¤«¤ì¼çµÁ¼Ô¡É¡¦¹õÅç¤¯¤ó¡Ê¹õÅç·ë¿Í¡¿¤¯¤í¤·¤Þ¤æ¤¤¤È¡Ë¤ò¿Í´ÖÌ£Ë¤«¤Ë±é¤¸¤ë¡£¹õÅç¤¯¤ó¤Î¿¦¶È¤Ï¸øÌ³°÷¡£ÍµëµÙ²ËÃæ¤ËË¬¤ì¤¿¹ñ²ñµÄ»öÆ²¤Ç»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£Áè¤¤¤¬¶ì¼ê¤Ê¡Ö»ö¤Ê¤«¤ì¼çµÁ¡×¤Ç¡¢Éé¤Î´¶¾ð¤¬¶ì¼ê¤Ê¤¿¤á¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²óÈò¤·¤è¤¦¤È¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÀ³Ê¡£
¡»ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¬¤ê»ö¤Ê¤«¤ì¼çµÁ¡¦³¥¸¶¤µ¤ó¡Ê³¥¸¶·Ã¡ËÌò¡¿º´¡¹ÌÚÈþÎè
ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¡¦¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ëº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢½À¤é¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÈÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¡£Á°ºî¡Ø¤Ô¡¼¤¹¤ª¤Ö¤±¡¼¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤È¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ê¤É¼«Á³ÂÎ¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£ËÜÆü1·î10Æü(ÅÚ)21:00¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡×¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÆ±´ü¡¦¹âÌÚè½ÆàÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÌÌÅÝ¤À¤«¤éÀÕÇ¤¤¢¤ëÎ©¾ì¤òÈò¤±¤¿¤¤¡É»ö¤Ê¤«¤ì¼çµÁ¼Ô¡¦³¥¸¶¤µ¤ó¡Ê³¥¸¶·Ã¡¿¤Ï¤¤¤Ð¤é¤á¤°¤ß¡Ë¤ò¡¢º´¡¹ÌÚ¤é¤·¤¤½À¤é¤«¤µ¤È¥³¥ß¥«¥ë¤µ¤ò¸ò¤¨¤Æ°¦¤é¤·¤¯±é¤¸¤ë¡£³¥¸¶¤µ¤ó¤ÏÊÛÅö²°¡Ö¥°¥ì¥¤¥Õ¡¼¥É¡×¤ÎÅ¹°÷¡£¡Ö¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¡×¤³¤È¤ò¶ËÃ¼¤Ë·ù¤¤¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëÎ©¾ì¤òÈò¤±¤Æ¤¤¿»ö¤Ê¤«¤ì¼çµÁ¼Ô¡£¡Ö³¥¸¶Åª¤Ë¤Ï¡Ä¡×¤¬¸ýÊÊ¤Ç¡¢¼þ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤Ä¤¤Ç¼ÆÀ¤·¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤ò¤µ¤é¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦À³Ê¡£
¡»²²ÉÂ¤Ê»ö¤Ê¤«¤ì¼çµÁ¡¦Çò´ÖµÜ¤¯¤ó¡ÊÇò´ÖµÜÏÂÌé¡ËÌò¡¿Íî¹ç¥â¥È¥
»ÒÌò»þÂå¤«¤é¿ôÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¡¢Éý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ëÍî¹ç¡£Á°ºî¡Ø¤Ô¡¼¤¹¤ª¤Ö¤±¡¼¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ñ¨¡¹¤È¤·¤¿Â¸ºß´¶¤Ç»°¿Í¤Î¼«Á³ÂÎ¤Ê¶õµ¤´¶¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢²²ÉÂ¤Ê¤¿¤á¡ÈÄ©Àï¤òÈò¤±Â³¤±¤ë¡É»ö¤Ê¤«¤ì¼çµÁ¼Ô¡¦Çò´ÖµÜ¤¯¤ó¡ÊÇò´ÖµÜÏÂÌé¡¿¤·¤í¤Þ¤ß¤ä¤«¤º¤ä¡Ë¤ò¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤Ç¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÉÁ¤½Ð¤¹¡£Çò´ÖµÜ¤¯¤ó¤Î¿¦¶È¤Ï¼çÉ×¡£¡Ö¸½¾õ¥¡¼¥×¡×¤ò¹¥¤ß¡¢Ä©Àï¤òÈò¤±Â³¤±¡¢¡ÖÃ¦¡¦»ö¤Ê¤«¤ì¡×¤ËµÚ¤Ó¹ø¤ÊÀ³Ê¡£
´ð½Ó²ð¡ÊIMP.¡Ë¡¦º´¡¹ÌÚÈþÎè¡¦Íî¹ç¥â¥È¥ ¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.ntv.co.jp/pos/caststaff/
¡»º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¹ñ²ñ¤ÎÈ÷ÉÊ¼¼
º£²ó¤ÎÊª¸ì¤â¤´¾Ò²ð¡ª
Ææ¤ÎÁÈ¿¥¡Ö¥«¥¤¥¶¡¼·³ÃÄ¡×¤¬¹ñ²ñ¤òÀêµò¤·¡¢ÆüËÜ¤ÏÂçº®Íð¤Ë´Ù¤ë¡£Æ¨¤²ÏÇ¤¦¿Í¡¹¤ÎÃæ¡¢¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÈ÷ÉÊ¼¼¤Ë¿È¤òÀø¤á¤ÆÆñ¤òÆ¨¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¹õÅç¤¯¤ó¡¢³¥¸¶¤µ¤ó¡¢Çò´ÖµÜ¤¯¤ó¤Î3¿Í¡£Î©¾ì¤âÀ³Ê¤â°ã¤¦ÀÖ¤ÎÂ¾¿Í¡£¤·¤«¤·Èà¤é¤Ë¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÈÅ°ÄìÅª¤Ê»ö¤Ê¤«¤ì¼çµÁ¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
Ä©Àï¤¬·ù¤¤¡£ÏÀÁè¤¬·ù¤¤¡£ÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤È·ù¤¤¡£¡Öº£Æü¤â²¿¤´¤È¤â¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿3¿Í¡£¤À¤¬¤½¤Î3¿Í¤¬¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤º¹ñ²ñÀêµò»ö·ï¤Î³Ë¿´¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡É»ö·ï²ò·è¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Æ¨¤²¤¿¤¤¤Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¿¿Áê¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¡È3¿Í¤ÎÄÁÁûÆ°¡É¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤é¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡»¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ô¡¼¤¹¤ª¤Ö¤»¡¼¤Õ¡Ù
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ 2026Ç¯3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È
Ëè½µ²ÐÍË 24»þ59Ê¬ÊüÁ÷¡Ê½é²ó¤Ï25»þ09Ê¬¡Á¡Ë
¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë
¢¨ÊüÁ÷½ªÎ»¸åHulu¡¿TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
µÓËÜ¡§µÜËÜÉð»Ë
²»³Ú¡§ËÒ¸ÍÂÀÏº
´ÆÆÄ¡§ÊÝÊì³¤Î¤É÷¡¡Á¥Ã«½ãÌð
´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§²£»³Í´»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Çßß·¹¨ÏÂ¡¡ÌøÆâµ×¿Î»Ò¡¡ÌÚ¸ýÍÎ²ð
À©ºî¡§¿¢Ìî¹ÀÇ·¡¡ÅçÅÄÁí°ìÏº¡¡±Ê°æ±Ñ¼ù
À©ºî¶¨ÎÏ¡§unicos
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¡Æü¥Æ¥ì ¥¢¥Ã¥¯¥¹¥ª¥ó
¸ø¼°HP¡§https://www.ntv.co.jp/pos/
¥É¥é¥Þ¸ø¼°X¡§@poc_ntv
¥É¥é¥Þ¸ø¼°Instgram¡§@poc_ntv
¡»ÉñÂæ¡Ø¤Ô¡¼¤¹¤ª¤Ö¤»¡¼¤Õ¡Ù
¸ø±é¡§2026Ç¯6·îË¿Æü Åìµþ¡¢Âçºå¤Ë¤Æ
¢¨¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¾ðÊó¤ÏÂ³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤
µÓËÜ¡§µÜËÜÉð»Ë