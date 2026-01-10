この記事をまとめると ■マツダが東京オートサロン2026にブースを出展 ■マツダスピリットレーシングによるS耐への取り組みが発表された ■S耐の12号車と55号車に加えてラリー参戦車CX-60と新型CX-5欧州仕様が展示された

トークショーではS耐の戦績やCO2回収装置について言及

世界最大級のカスタムカーショー「東京オートサロン2026」が、1月9日から11日まで幕張メッセで開催。ブース出展したマツダからは、新型車の初披露などはなかったが、初日のトークショーでは、2021年から参戦を続けているスーパー耐久（以下S耐）についての発表があった。

まず登壇したのは、マツダスピリットレーシングの前田育男代表と、ブランド体験推進本部ファクトリーモータースポーツ推進部の上杉康範部長。ちなみにMCは、昨年大いに話題を呼んだマツダスピリットレーシング・ロードスターのアンバサダーのピストン西沢さんが担当。全員がS耐を戦うレース仲間でもあり、トークは最初から全開ノリノリで、会場は大いに盛り上がった。

前田代表は、まず昨年を振り返って、55号車のマツダスピリットレーシング3フューチャーコンセプトが、最終戦で装着したCO2回収装置の成果を報告。

上杉部長の補足説明によると、「この55号車はHVOという燃料を使用していることで、すでに90％のCO2低減を実現できているため、残り10％の低減を回収装置で達成できれば、この時点で『走ってもCO2を増やさないカーボンニュートラルは実現できる』計算になります。さらに、回収したCO2をどう再利用していくかも考えていきたい」ということだった。

また、12号車のマツダスピリットレーシングRSフューチャーコンセプトも含めて、レースを重ねるごとに進化したことも前田代表は語った。そして、市販モデルであるマツダスピリットレーシング・ロードスター（標準車と12R）にS耐参戦で得た知見をフィードバックできたことの喜びを述べた。

ピストン西沢さんの「12Rの第2弾が出るという話に期待していいですか？」という問いに対しても、決して否定はしなかったことをお知らせしておきたい。

なお、具体的な2026年のS耐参戦計画については、同日にニュースリリースでも発表があった。技術開発にも注力することもあって、今シーズンは開幕戦もてぎラウンドと第4戦SUGOをスキップ。そして第2戦の鈴鹿には12号車、第3戦の富士24時間レースには55号車というように、1台ずつ交代に参戦するとのこと。

ドライバー陣も社員3名（寺川和紘／川田浩史／前田育男）とプロドライバー2名（阪口良平／堤 優威）という体制となった。ちなみにS耐については、グラスルーツからの育成プロジェクトとしてST-5クラスに120号車のロードスターを今年も参戦させる発表があったことを付け加えておきたい。

ラリー参戦車や話題の新型車を展示

さて、ここからは東京オートサロン2026に出展されたほかのモデルに触れていこう。まずモータースポーツ関係では、昨年の「XCRスプリントカップ北海道」に参戦した「マジックTYマツダCX-60」を展示。レースだけじゃないマツダ車の新たな魅力を発信していた。

そして来場者の注目は、やはり2台の新型MAZDA CX-5（欧州仕様車）。昨秋のジャパンモビリティショーで公開されたばかりだが、マツダの国内ベストセラーモデルだけに、乗り込み体験には長い行列ができていた。

車両以外では、「マツダ・オフィシャルグッズ・ショップ」をブース内に設置。2025年10月に発表された「マツダスピリットレーシング・ロードスター12R」の1/18スケールモデルカーなどが販売された。

さらに、最終日の11日には、マツダが協賛するeモータースポーツリーグ戦「2025 オートバックス JEGT Supported by グランツーリスモ」の決勝大会がオートサロン会場内で開催される。来場された際には、ぜひマツダブースとeモータースポーツ会場へ足を運んでみてほしい。