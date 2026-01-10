小池百合子東京都知事は9日の記者会見で、結婚応援キャンペーンを実施すると発表した。

【映像】「８」を「∞」にして見せる小池知事（実際の様子）

会見の冒頭、小池知事は「今年は令和8年でございます」と言いながら、数字の「8」と書かれたボードを取り出し、「これを横っちょにしますと、∞、無限大、インフィニティということになります」と述べ、さらに漢字の「八」と書かれたボードも取り出し、「末広がりという漢字と、それから無限大のインフィニティと、これもですね、おめでたい意味を持つと思います。ぜひとも令和8年を、特に結婚のきっかけにしたい特別な1年ということにしていきたいと思っております」と述べた。

続けて「結婚を力強く後押しをするキャンペーンの展開というお知らせなんですけれども、 名称はですね、後ろのバックパネルにありますように『東京八結び』といたします。ロゴの中央にあります、8に見える、これインフィニティ（∞）、横になっていますけれども、水引ですね。そして、この水引は、叶結びという結び方になっておりまして、まさに願いを叶えるという意味がございます。婚活への第一歩を踏み出したいとか、素敵な出会いが欲しい、結婚したいという、多くの様々な方々の望みが叶うように、しっかりとサポートさせていただくというものでございます」と、キャンペーンのロゴを紹介。

そして「キャンペーンの第一弾ですけれども、令和8年限定になりますが、オリジナルの婚姻届を作成をいたしました。こちらでございます」と、オリジナル婚姻届の紹介を始めた。

「縁起のいい、背景が青い海の波と書きまして、これ、古来からの縁起のいい模様ですね、青海波、これに東京の街並み、また都の花や木をあしらった、このようなデザインになっております。ホームページからダウンロードできますので、どうぞ結婚の記念にご活用いただきたいと思います」とPR。さらにステッカーも紹介した。今後、結婚応援イベントなども開催していくという。（ABEMA NEWS）