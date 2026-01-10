決勝は清風vs東山の関西対決に！ 4連覇目指した駿台学園は準決勝敗退…【春高バレー男子】

10日（土）、東京体育館で第78回JVA全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー）の男子準決勝が行われた。

第1試合は、国民スポーツ大会3位の雄物川（秋田）と準々決勝で優勝候補の鎮西（熊本）を下した東山（京都）が対戦。東山がエースの岩田怜緯を中心に多彩な攻撃を見せ、雄物川を寄せ付けずにストレート勝利で優勝を果たした2020年大会以来6年ぶりに決勝へと駒を進めた。

第2試合では男子初の大会4連覇を目指す駿台学園（東京）と、インターハイと国スポでどちらもベスト8の結果を残してきた清風（大阪）が対決。清風がセットカウント1-3で勝利して6年ぶりの決勝進出を決めた。駿台学園が逆転でフルセットマッチに勝利し、大会史上初の4連覇に王手をかけた。

決勝は11日（日）の13時半より行われる。

⬛︎春高バレー2026男子準決勝試合結果（1月10日開催）



雄物川（秋田）0-3 東山（京都）

駿台学園（東京） 2-3 清風（大阪）

⬛︎春高バレー2026男子決勝対戦カード（1月11日開催）



清風（大阪）vs 東山（京都）