ABEMAオリジナルのバラエティ番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』では、ラランド・ニシダが、トムブラウンみちおをぶん殴ってしまう瞬間があった。

【映像】ニシダがぶん殴る瞬間（実際の映像）

同番組は、欲望にまみれた芸人たちが、あらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開するサバイバルバラエティーだ。MCは小籔千豊、せいや（霜降り明星）が務める。集められた芸人は、みなみかわ、ともしげ（モグライダー）、みちお（トム・ブラウン）、ヤジマリー。（スカチャン）、高野正成（きしたかの）、鈴木もぐら（空気階段）、お見送り芸人しんいち、ニシダ（ラランド）の8人。

第3ゲームまでが終了し、みなみかわ、ヤジマリー。、高野の3人が脱落。残された5人は豪華な食事と酒を楽しんだ後、第4ゲーム「寝ずの番」に挑んだ。このゲームは3時間の睡眠タイムの間、定期的に走る針のついた電車から枕元の風船を守るというルールだ。満腹感とアルコールで睡魔が襲う中、部屋の明かりが消され、心理戦が始まった。

芸人たちが睡魔と戦う中、しんいちとみちおは結託した様子を見せた。すると、みちおは眠っているニシダを襲い、羽交い締め。状況がわかっていないニシダは思わず、みちおをぶん殴ってしまった。

みちおが「痛い！グーパンチはやめろよ…」と言うと、ニシダは「すみません！」とすぐに謝罪。この様子を見ていた小藪は「チョークスリーパーもあかんやろ（笑）」とコメントした。

そして、みちおは「しんいち君とニシダの風船を割るっていう計画を立てたんだけど、阻止された」と残念そうに明かした。

（ABEMA『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』より）