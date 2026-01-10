１月10日、台湾・台北ドームで行われた『第40回GOLDEN DISC AWARDS』で、ZEROBASEONEのソン・ハンビンとジャン・ハオがスペシャルなステージを披露した。

【映像】BoAの楽曲を披露するハオビンコンビ（1時間45分頃〜）

ZEROBASEONEは、サバイバルオーディション番組『BOYS PLANET』から誕生した9人組ボーイズグループ。ハンビンはパフォーマンスやビジュアルはもちろん、『ワールド·オブ·ストリート·ウーマン·ファイター』などでの安定したMCが話題に。ジャン・ハオは、SNSやバラエティでの爆発力やドラマOSTで見せる抜群の歌唱力が注目を集めている。

圧巻オープニングに大反響

オープニングでハンビンとジャンハオが披露したのは、BoAが2020年に発表した楽曲「Better」。2022年には、中国のアイドルオーディション番組「青春有你2」に出演し、ガールズグループTHE9のメンバーとして活躍したリウ・ユーシンとコラボした中国語バージョンもリリースされている。

ハンビンはホワイト、ジャンハオはワインレッドのジャケット衣装に身を包み、ステージに登場すると客席からは大きな歓声が。冒頭からなめらかなダンスと美しいボーカルで楽曲の世界観に誘い、アイコンタクトを取る姿からはともにグループで活動してきた絆も感じさせる。ダンスブレイクでは一糸乱れぬパフォーマンスでありながら、ハンビンのパワフルさ、ジャンハオのしなやかさと、それぞれの個性が見えるステージで会場を沸かせ、オープニングを華やかに飾った。

視聴者からは、「おおおお」「いきなりのハオビン」「BoA様やー」「かっこよすぎ！」「あの絡みダンスをこの2人でやるの？？？」「BoAの楽曲泣ける」「ダンスすごい」「OPからヤバイっしょ」と、驚きのパフォーマンスに冒頭から熱いコメントが集まった。

またハンビンはK-POPの歴史を紹介するコーナーで「K-POPアイドルが日本で活発に活動できているのは、とても尊敬するBoA先輩が新しい道を切り開いてくださったからです」とコメント、そして「今も活発に活動しアイドルのプロデュースまで参加し、依然としてグローバルファンから愛される尊敬できる先輩です」と大きなリスペクトを語っていた。

『ゴールデンディスクアワード』にはJENNIEやStray Kids、ENHYPEN、TWS、IVE、LE SSERAFIM、ZEROBASEONEなど数多くの豪華なアーティストたちが出演、1夜限りのステージを盛り上げる。（第40回 ゴールデンディスクアワード／K WORLDチャンネル）