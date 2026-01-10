女子プロレス「スターダム」の鹿島沙希（３２）が１０日の東京・後楽園ホール大会で、４月２６日の横浜アリーナ大会で現役を引退することを表明した。

この日第３試合で鹿島は朱里、八神蘭奈、虎龍清花と組み、飯田沙耶＆向後桃＆アレックス・ウィンザー＆オリンピアと激突。飯田に飯田橋で丸め込まれて３カウントを献上した鹿島は、リング上でマイクを握ると「疲れたな…ちょっともう体力もあれなので４月の横アリで引退します！ 帰ります」とまさかの引退を表明。観客から「えー！！！」と驚きの声が上がる中、フル無視してダッシュで控室へ消えていった。

鹿島は２０１１年６月２６日のスターダム新木場大会で、２期生としてデビュー。１３年に一時団体から離れるも、１８年に５年ぶりの復帰を果たし、同６月に岩谷麻優とゴッデス王座を戴冠。１３年１月に初代王座を獲得したアーティスト王座は５度の戴冠実績を誇る。２３年５月にはハイスピード王座を初戴冠し、デビュー初のシングルベルトを手にした。

その後、極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の前身である大江戸隊から追放されると、朱里率いる「ゴッズアイ」に移籍。そこから「省エネ殺法」を編み出し、唯一無二の存在感を放ってきた。

試合後バックステージに鹿島は現れなかったが、朱里は「沙希はあんな感じで引退を発表しましたけど、自分は沙希から話を聞いてました。寂しい気持ちはあるんですけど、本人はすごく考えて出した決断だと思ってます。私自身、そしてゴッズアイも、しっかりと向き合う。沙希、引退まで駆け抜けていこうね」と呼びかけた。