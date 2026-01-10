¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤«¤éÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡Ã¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö
2019Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¾¯½÷Ìîµå¥Á¡¼¥à¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¸©°½À¥»Ô¡Ë¡£½µ£±²ó¡¢ÆüÍËÆü¤Î¸á¸å¤«¤é£´»þ´Ö¡Ö´Ë¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¡×³èÆ°¤·¡¢¸½ºß¤Ï29¿Í¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë»Ò¤É¤â¤¬½¸¤Þ¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¥Á¡¼¥àÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ê¸µ¹â¹»Ìîµå´ÆÆÄ¤Ç¤â¤¢¤ëÂåÉ½¤Î¸Þ½½¸øÌîÂçÊå¤µ¤ó¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë±üÍÍ¤Î¼ÓÃÎ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
¡ã¿Æ¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¡ä
--¥Á¡¼¥àÎ©¤Á¾å¤²¤Î¤¤Ã¤«¤±¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸Þ½½¸øÌî¡§Ì¼¤¬Ç¯Ä¹¤Î»þ¤ËÆ±µéÀ¸Ã£¤È²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØDB.¥¹¥¿¡¼¥Þ¥ó¥«¥Ã¥×¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æ¥£¡¼¥Ü¡¼¥ëÂç²ñ¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ç»Ò¤É¤âÃ£¤¬³Ú¤·¤¯Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤òºî¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£È¯Â¤Ï¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ç¤¹¤«¤éÌ¼¤¬¾®³Ø£±Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬£±Ç¯À¸¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡£
--£±Ç¯À¸¤Ð¤«¤ê¤Ç»î¹ç¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸Þ½½¸øÌî¡§Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Ëº®¤¼¤Æ¤â¤é¤¦·Á¤Ç¥Æ¥£¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îý½¬¤Ç¤Ï¥Æ¥£¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ç¿Æ»ÒÂÐ·è¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¥É¥Ã¥¸¥Ü¡¼¥ë¤â¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìîµå¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢¤¿¤À¤¿¤À³°Í·¤Ó¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
--ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÅöÈÖÀ©¤¬¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¸Þ½½¸øÌî¡§ÅöÈÖÀ©¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ë¤Î¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ±°Õ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç³èÆ°¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÉã¤µ¤ó¥³¡¼¥Á¤ä¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÓÃÎ»Ò¤µ¤ó¡§¤¦¤Á¤â»Ò¤É¤â¤¬£´¿Í¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îã¤¨¤Ð°ìÈÖ¾å¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÖÌîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÊÝ¸î¼Ô¤ÎÅöÈÖÀ©¤ä·¸¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤ë·è¤Þ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢²¼¤Î»Ò¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î»þ¤äÏ¢¤ì¤ÆÍè¤é¤ì¤Ê¤¤»þ¡¢»Å»ö¤Î»þ¤Ê¤É¡¢ÅöÈÖ¤ä·¸¤¬ÉéÃ´¤À¤Ê¤¡¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢¿Æ¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÊÝ¸î¼Ô¤ÎÅöÈÖÀ©¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
--ÉôÈñ¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼ÓÃÎ»Ò¤µ¤ó¡§1000±ß¤Ç¤¹¡£·»Äï»ÐËå¤¬²¿¿ÍÆþÉô¤·¤Æ¤âÉôÈñ¤Ï£±À¤ÂÓ1000±ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¿ÍÆþÉô¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤âÉôÈñ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾å¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬ÆþÉô¤¹¤ëºÝ¤Ë¡Ö¤¸¤ã¤¢²¼¤Î»Ò¤â°ì½ï¤Ë¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢·»Äï»ÐËå¤ÇÆþÉô¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤±¤ë´¶³Ð¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ£Ï£Ë¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¤½¤ì¤Ç¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤â»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¿§¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Î°ì¤Ä¤¬Ìîµå¡ä
--¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ï¸½ºß¤É¤ó¤Ê»Ò¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¸Þ½½¸øÌî¡§¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£½÷¤Î»Ò¤â£¶¿ÍºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÂ¾¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤ÎÆóÅáÎ®¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¦¤Á¤Î»Ò¤â½ÀÆ»¡¢ÂÎÁà¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²Æ¤ÏÌîµå¤è¤ê¤â¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¡¢Åß¾ì¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìîµå£±ËÜ¤Ç´èÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¿§¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Î°ì¤Ä¤¬Ìîµå¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î³èÆ°°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ËÌîµå¤Î¸¶·¿¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Æ°½ÆîÍÄÃÕ±à¤ÇËè½µ¶âÍË¤Ë¥Æ¥£¡¼¥Ü¡¼¥ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ë¤âËè²ó10¡Á15¿Í¤ÎÍÄ»ù¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
--µ»½Ñ»ØÆ³¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¸Þ½½¸øÌî¡§Äã³ØÇ¯¤È¹â³ØÇ¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬¤¤¤Æ¡¢´ðËÜÅª¤ÊÅê¤²Êý¡¢ÂÇ¤ÁÊý¡¢Êá¤êÊý¤Ê¤É¤ÏÈàÅù¤¬»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îý½¬»þ´Ö¤¬½µ¤Ë£´»þ´Ö¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î£²¿Í¤¬¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÉã¤µ¤ó¥³¡¼¥Á¤Î³§¤µ¤ó¤âÌîµå·Ð¸³¼Ô¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢Åê¤²Êý¤À¤Ã¤¿¤êÂÇ¤ÁÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò»Ò¤É¤âÃ£¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÓÃÎ»Ò¤µ¤ó¡§ÆþÉô¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¡Ö¤´ÌµÍý¤Ê¤µ¤é¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¡¢¿Æ»Ò¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¾ì¤È¤·¤Æ¤ª¼êÅÁ¤¤Äº¤±¤¿¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×ÄøÅÙ¤Î¤³¤È¤·¤«¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÍ¤êÆñ¤¤¤³¤È¤ËËè²óÂ¿¤¯¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÍè¤Æ¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÇ¯£³²ó¤Î¸ø¼°Àï¤¬À®²Ì¤òÈ¯É½¤¹¤ëÉñÂæ¡ä
--Ï¢ÌÁ¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»î¹ç¡¢Âç²ñ¤Ê¤É¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼ÓÃÎ»Ò¤µ¤ó¡§²Æ¤Ï°ËÀª¸¶»Ô¤Î¹âÉô²°¾®³Ø¹»¤¬ÊìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö±©¤Ð¤¿¤±È·ÇÕ¡×¤È¤¤¤¦Âç²ñ¡¢½Õ¤ÏÂ´ÃÄ¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇºùÂæ¾®³Ø¹»¤Î¡Ö¥µ¥¯¥éÇÕ¡×¤È¤¤¤¦Âç²ñ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Þ½½¸øÌî¡§¥á¥¤¥ó¤Ï¤½¤Î£²²ó¤Ç¡¢°ìºòÇ¯¤«¤é¤¬¡Ö¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¥«¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÍýÇ°¤ò»ý¤Ä¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ëÂç²ñ¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç¯´Ö¤ÇÁ´£³Âç²ñ¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤ÏÎý½¬»î¹ç¤â¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
--»î¹ç¤Ë½Ð¤ë»Ò¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸Þ½½¸øÌî¡§´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÁ´°÷½Ð¾ì¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ê»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¡Ë´°Á´¤ËÁ´°÷¤òÊ¿Åù¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤Î»²²ÃÎ¨¤¬¹â¤¤»Ò¤òÍ¥Àè¤·¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
--Ï¢ÌÁ¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÏËè½µ¤Î¤è¤¦¤ËÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤Ï¤â¤Ã¤È»î¹ç¤ò¤ä¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¸Þ½½¸øÌî¡§¤½¤³¤Ï½½¿Í½½¿§¤Ç¤¹¤Í¡£Ìîµå¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ë»ÒÃ£¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Â¾¤Î½¬¤¤»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é½µ°ì²ó¤Î³èÆ°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤À¤È¡¢·î°ì²ó¤Î»î¹ç¤Ç¤âÂ¿¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿§¤ó¤Ê¤´²ÈÄí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Ç¤¤ë¤À¤±´Ö¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ªÏÃ¤ò¤·¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·î¤Ë£³²óÎý½¬¤ò¤·¤Æ°ì²óÎý½¬»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯É½¤¹¤ëÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¸ø¼°Àï¤¬Ç¯¤Ë£³²ó¤¢¤ë¡£¡Êº£¤Ï¡Ë¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
--º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸Þ½½¸øÌî¡§¸ø¼°Àï¤Ç¾¡¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¥«¥Ã¥×¡×¤Ï²æ¡¹¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê£²¥Á¡¼¥à¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤À¤±¤Þ¤ÀÍ¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Î£µÇ¯À¸¤¿¤Á¤¬¡ÖÍèÇ¯¤ÏËÍÃ£¤¬ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Ä¡ª¡×¤Ã¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡Ê¼èºà¡¦¼Ì¿¿¡§±Ê¾¾¶ÕÌé¡Ë