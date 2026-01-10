Image: Generated with Gemini

この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。

2018年1月10日、「ポケGOのNianticによる『ハリー・ポッター』のスマホゲーム、今年後半にリリースへ」という記事を掲載しました。

当時は『ポケモンGO』の衝撃がまだ冷めやらぬ頃。開発元のNianticが『ハリー・ポッター』の作品を手がけると聞き、多くの人々が「スマホが魔法の杖になる未来」に期待していました。AR（拡張現実）や位置情報ゲームへの熱も高かったことでしょう。

しかしながら、配信された『ハリー・ポッター:魔法同盟』は惜しまれながらも2022年にサービスを終了。ハリポタファンの心を鷲掴みにしたのは翌2023年に発売された超本格派オープンワールドRPG『ホグワーツ・レガシー』でした。

今読み返すと、当時の位置情報ゲームへの高い関心や熱量が思い起こされます。とはいえ位置情報ゲームは2026年でもまだまだ健在。Nianticは、『ピクミン ブルーム』や『Monster Hunter Now』などを展開し、IPごとに最適化されたゲームデザインを模索し続けています。

当時の記事が示唆していた「次の社会現象」にはなり得なかった『ハリー・ポッター:魔法同盟』。「巨大IP×位置情報ゲーム」という強力な掛け算でも、必ずしもヒットするとは限らないのだからなかなか難しい。次に私たちの街を塗り替えるのは、一体どの作品になるのでしょうか。スマホを片手に、また新しい「現実の拡張」を待つことにしましょう。

（以下、元記事を再編集のうえ掲載します）

今日の記事：ポケGOのNianticによる『ハリー・ポッター』のスマホゲーム、今年後半にリリースへ 掲載日：2018年1月10日 著者： 塚本直樹

どんなゲーム内容になるのかな？

『ポケモンGO』で世界中に大ブームを巻き起こした開発元のNiantic（ナイアンティック）が昨年発表した、ハリー・ポッター題材の新ゲーム『Harry Potter : Wizards Unite』。こちらの配信時期について、NianticのCEOことジョン・ハンケ氏がThe Financial Timesのインタービューにて、2018年後半にリリースされると明かしました。

VR FOCUSが引用したインタビューの内容によると、ハンケ氏はタイトルの開発について｢スター・ウォーズのARゲームを作るよりもずっと難しいね｣と語っています。その理由は、ゲームの舞台が私達の世界に近いから。もちろんホグワーツ魔法魔術学校はこの世にありませんが、宇宙が舞台のゲームよりは緻密に世界観を構築する必要があるのでしょう。

またポケモンGOの運営の経験、たとえば公共機関や政府の対応、規制や一般人からの反応なども、タイトルに活かされるそうです。ポケモンGOでは爆発的なブームの影で、世界中でさまざまなトラブルが起きたのも事実。次回作では、このあたりもうまく運営してもらえるとプレーヤーとしても助かります。

なおインタビューでは、やはりゲームの詳細については明かされませんでした。初報では｢呪文を学び、街を探索しながら伝説のビーストたちと戦い、強力な敵に仲間たちと立ち向かう｣…と発表されており、さらにAR（拡張現実）技術の利用が期待される同タイトル。どんなゲームに仕上がるのか、はやく見せてほしいぞ！

本日のテックな答え合わせ 予言的中度：★★ ロストテクノロジー度：★★★★★ 再評価度：★★★★