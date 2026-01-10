≠ME鈴木瞳美、ミニスカ制服から美脚輝く「天使」「透明感が半端ない」と反響
【モデルプレス＝2026/01/10】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）の鈴木瞳美が1月9日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。美しい脚をのぞかせた制服姿を公開し、話題となっている。
【写真】指原プロデュースアイドル「破壊力すごい」美脚輝く制服姿
鈴木は「アゲ」とコメントを添え、白のオーバーサイズカーディガンにチェック柄のミニスカート、ピンクのリボンを合わせた制服姿を投稿。ツインテールヘアでキュートなポーズを披露した。ミニスカートからは美しい脚が際立っている。
この投稿にファンからは「可愛すぎて破壊力すごい」「天使がいる」「完璧スタイル」「思わず声が出た」「透明感が半端ない」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
