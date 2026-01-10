2025年振り返り！【マクドナルド】2026年も再販して欲しい「パケ可愛スイーツ」

2025年の【マクドナルド】は、見た瞬間に心をつかまれる「パケ可愛スイーツ」が勢ぞろい！ 思わず写真を撮りたくなるデザインと、期待を裏切らない味わいでSNSを賑わせました。苺やブルーベリー、ミルキーなど、甘さも見た目も多彩なラインナップは、どれも「また会いたい！」と思える名作ばかり。今回は、2026年の再販を願わずにはいられない、2025年話題になったパケ可愛スイーツを振り返ります。

甘酸っぱくて幸せ……「マックフルーリー® 苺 オレオ® クッキー」

見た目も味も華やかな、冬限定の「マックフルーリー® 苺 オレオ® クッキー」。筆者も実食したところ、果肉入りストロベリーソースと、ほろ苦いオレオ®クッキーの組み合わせが最高で、まるでパフェのような贅沢感！ 赤 × 白 × 緑のパッケージもホリデー気分満点、ギフト感覚で買いたくなる可愛さです。

推せる可愛さ！「マックフルーリー® マイメロディ & クロミ ブルーベリーヨーグルト味」

2025年秋、あまりの可愛さに話題になったのが、マクドナルドとマイメロ & クロミとの夢のコラボ。パッケージには頬を赤らめるクロミと笑顔のマイメロが描かれていて、もはや推し活の域！ 味わいは爽やかなブルーベリーヨーグルト味で、残暑が厳しい2025年にぴったりのさっぱり系スイーツでした。まさに2025年のマックフルーリー界を代表する話題作です。

安定の名作「三角チョコパイ いちごミルク味」

寒くなると食べたくなる冬の風物詩「三角チョコパイ」。2025年の新作はピンクパッケージのいちごミルク味。とちおとめ果汁を使った甘酸っぱさと、サクサクのパイ生地が相性抜群◎ 中からとろ～り溶け出すクリームと、生地のザクザク食感が楽しく、ひと口ごとに幸せが広がります。今年のうさぎモチーフのパッケージも大好評で、筆者もリピ買いしてしまいました！

やさしい甘さにときめく「ミルキーパイ」「マックフルーリー® LOOKストロベリー」

【不二家】との夢のコラボとして登場した「ミルキーパイ」は、ふんわり香る練乳のやさしい甘さが特徴。サクサクのパイに2種のクリームを詰め込んだ贅沢仕立てで、まさに食べるミルキーと言っても過言ではありません。同時期発売の「マックフルーリー® LOOKストロベリー」も見逃せません。果肉入りいちごソースの華やかさと、LOOKらしいチョコのコクが溶け合い、甘党にはたまらない一品でした。

writer：内山友里