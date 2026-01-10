【楽天】 前田健太 引退表明の同学年の沢村と連絡「とにかくお疲れさま」「俺はもうちょっと頑張るよと」
楽天に加入した前田健太投手が１０日、沖縄県内で自主トレを公開した。キャッチボールやダッシュなどで調整。１１年ぶりに日本球界に復帰した経験豊富な右腕は「新しいチーム、そして日本で久しぶりにプレーするということで気持ちも高ぶってますし、いつもより新鮮な気持ちでこの自主トレを迎えることができているので、とてもわくわくしながら練習してます」と心境を口にした。
同じ８８年世代で前ロッテの沢村が９日に現役引退を表明。「（沢村から）連絡をもらいました。やめる、引退する連絡はもらいました」と、直接電話で報告を受けたという。「とにかくお疲れさまと。俺はもうちょっと頑張るよっていう話はしました」とやりとりを明かした。
今季でプロ２０年目。日米通算１６５勝を挙げている右腕には先発ローテの軸として期待がかかる。「とにかく結果を残すしかないと僕は思っているので、チームのためにたくさん投げて、たくさん勝ちたい。日本一になれるようにたくさん貢献したい」と決意を示した。
◆８８年世代（１９８８年４月２日から８９年４月１日生まれ）のＮＰＢ現役日本人選手
前田健（楽天）
坂本、田中将（巨人）
大野（中日）
柳田（ソフトバンク）
秋山、会沢（広島）
宮崎（ＤｅＮＡ）
石山（ヤクルト）。
ロッテを退団した沢村は引退。同じくロッテ退団の石川歩はオランダリーグで現役を続行する。