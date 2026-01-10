『ワタナベお笑いNo.1決定戦』優勝のお笑い芸人、昨年末に改名も→芸名を元通りに「失敗でした」
お笑いコンビ・金の国の「XENO(ゼノ)」が9日に自身のXで、芸名を「渡部おにぎり」に戻すことを発表した。
【写真】「失敗でした」昨年末に改名も芸名を元通りにすると発表したお笑い芸人
XENOは2025年12月19日に配信されたPodcast『金の国のたまに壁どん』で「XENO(ゼノ)」に改名することを発表していた。リスナーから寄せられたメールや相方の桃沢発案の改名候補から新芸名を決定した。
今回の投稿で「この度芸名を、XENOから渡部おにぎりに戻す事に決めました！」と報告し「自分なりに真剣に考えてXENOにしたのですが、失敗でした」と吐露。その上で「これからはより一層頑張っていきますので応援してもらえたら嬉しいです！」とつづった。
渡部おにぎりと桃沢健輔によるコンビ・金の国は、25年の『ワタナベお笑いNo.1決定戦』で優勝、『ABCお笑いグランプリ』『NHK新人お笑い大賞』でファイナリストになるなど、若手コント師として注目されている。
