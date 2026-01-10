■バレーボール 全日本高校選手権 男女準決勝（10日、東京体育館）

男女の準決勝が行われ、明日11日の決勝カードが決定した。男子は4連覇を目指す駿台学園（東京）が清風（大阪）にフルセット（23ー25、25ー23、21ー25、25ー19、13ー15）の末敗れ準決勝敗退。清風は7大会ぶりの決勝進出。東山（京都）が雄物川（秋田）にストレート（25ー19、25ー19、25ー17）で勝利し、日本代表の郄橋藍（24）が在籍した2020年以来6年ぶりに準決勝を突破した。

また女子はインターハイ優勝の金蘭会（大阪）が東九州龍谷（大分）とのフルセット（23ー25、25ー17、18ー25、25ー22、16ー14）の激戦を制し勝利、7大会ぶりに決勝進出を決めた。2大会ぶりのV奪還を目指す就実（岡山）が大阪国際（大阪）をストレート（25−23、25ー19、25ー18）で退け2大会ぶりの決勝に駒を進めた。



【決勝 組合せ（11日）】

■男子

清風（大阪）ー 東山（京都）

■女子

金蘭会（大阪）ー 就実（岡山）

【準決勝 結果】

■男子

東山（京都）3ー0 雄物川（秋田）

清風（大阪）3ー2 駿台学園（東京）

■女子

金蘭会（大阪）3ー2 東九州龍谷（大分）

就実（岡山）3ー0 大阪国際（大阪）



※写真は東山の2年生エース岩田怜緯選手