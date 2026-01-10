朝起きて何気なくふと横を見ると…そこには、愛犬がいるはずが、おじさんが…？ツッコまずにはいられない光景が話題になっているのです。

絶対に中にヒト入ってるでしょ…？人間味が強すぎるまさかの光景は記事執筆時点で24万回を超えて表示されており、1.3万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：朝起きてふと横を見ると、大型犬が『おっさん化』していて…人間味が強すぎる『表情』】

朝起きてふと横を見ると、大型犬が…

Xアカウント『@lupiloa_weim』に投稿されたのは、飼い主さんが朝一番に目にしたまさかの光景。

何気なくふと横を見るとそこには、愛犬がいるはずが…まさかの『大あくびを決め込むおじさん』がいたというのです。

思った以上に『おじさん化し過ぎている姿』に反響

もちろん、見知らぬおじさん…なんてわけはなく、ある意味では飼い主さんの最愛のおじさんともいえるワイマラナー「ルピ」くんのお姿。

安心しきった表情で『ふわぁ…』とお手本のような大あくびをしていたというルピくん。問題はその緩すぎる表情だけではなく、座り方にもある模様。

人間があぐらをかいているかのような姿勢で脱力しながら、ソファでゆったり過ごしていたというルピくん。

日頃からよく見せてくれるというそのスタイル、飼い主さんは見慣れているはずなのに…その度に、『おじさんと暮らしてたんだっけ…？』と思わずにはいられないのだとか。

貫禄に溢れたルピくんのお姿は、多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「絶対誰か入ってますよね？」「おじいさん感」「ちょっと笑いが止まらん」「忘年会で飲みすぎたんかな」「前日の酒残ってそう」「こんなオジサン見たことある」など多くのコメントが寄せられています。

ワイマラナー兄弟の日常が大人気

2020年7月26日生まれのルピくんには、2021年5月29日生まれのロアくんという可愛い弟の存在も。もちろん、お兄ちゃんの背中を見て育ったロアくんも人間味が溢れすぎているスタイルで過ごすことがあるのだといいます。

ルピくんとロアくんの個性溢れる日常は、日々多くの人々にたくさんの笑顔と癒し、そしてワイマラナーの魅力を発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@lupiloa_weim」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。