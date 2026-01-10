予防接種を頑張る赤ちゃんとわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で212万8000回再生を突破し、「なにこの天使たち」「反応が同じで可愛いｗ」「尊すぎるだろおおお」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんの予防接種と犬の狂犬病注射へ→似たもの同士すぎる『それぞれのリアクション』】

赤ちゃんの予防接種へ

TikTokアカウント「marokun22」では、豆柴の『麻呂』くんと赤ちゃんの日常が紹介されています。この日、赤ちゃんの予防接種を予約したという投稿主さん。何をするのか分かっていない赤ちゃんを抱え、病院に向かったそうです。

赤ちゃんは、お医者さんの前に座った段階では平常心だったといいます。しかし、腕にアルコールを付けられると、瞬時に違和感を覚えた様子。針を刺される前に、恐怖心から大泣きしてしまったのでした。

狂犬病注射に行った豆柴が…

同じ日、麻呂くんも動物病院へ。年に1度の狂犬病予防接種をしたのだといいます。診察台に乗せられた麻呂くんは、エリザベスカラーを装着して大人しくしている様子…。

と思いきや、後ろ足を触られた途端に、「キャキャキャアアア」と大鳴き！！まだ針は刺されていませんでしたが、瞬時にすべてを察して最大限の抵抗を試みたのです。その姿は、さっき予防接種を済ませたばかりの赤ちゃんと瓜二つ…！あまりにそっくりな2人のリアクションに、投稿主さんは笑ってしまったといいます。

とはいえ、赤ちゃんも麻呂くんも、激しく暴れることなく予防接種を頑張ったそう。普段から仲がいいという2人は、色々な面で似てきているのかもしれませんね♡

この投稿には、「２人とも頑張ったね」「赤ちゃんとわんこの組み合わせ最高」「こんなの癒されないはずがない」など、多くのコメントが寄せられています。

仲睦まじい姿にほっこり

別の日には、赤ちゃんが寝返りできるようになったときの思い出も紹介されました。上手にうつ伏せになれた赤ちゃんは、しばらくそのままの体勢でいたそうです。

すると、赤ちゃんの隣に麻呂くんが来て…。赤ちゃんの真似をしているのか、ペタリと伏せて並んだのだそう。その姿は、まるで赤ちゃんに先輩風を吹かせているようだったとも綴られています。

お互いに影響し合っている2人は、これからも仲睦まじい兄弟として平和に過ごすことでしょう！

TikTokアカウント「marokun22」には、他にも麻呂くんとご家族の微笑ましい光景がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「marokun22」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。