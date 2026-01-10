º£µ¨¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ËÂ³¤¯¥«¡¼¥É¥È¥é¥Ö¥ë¡¡¥Õ¥é¥àÀï¤Ç¤Ï¥¯¥¯¥ì¥¸¥ã¤¬°ìÈ¯Âà¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤ÇÁá¤¯¤âº£µ¨¡È¥Á¡¼¥à7ËçÌÜ¡É¤Î¥ì¥Ã¥É¤Ë
7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè21Àá¤Î¥Õ¥é¥àÀï¤ò1-2¤ÇÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸½ºß8°Ì¤ËÄÀ¤à¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡£¤³¤Î¥Õ¥é¥àÀï¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥«¡¼¥É¥È¥é¥Ö¥ë¤À¡£
º£²ó¤Î¥Õ¥é¥àÀï¤Ç¤ÏÁ°È¾22Ê¬¤Ë¥Õ¥é¥àMF¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤¬¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤ò¥Á¥§¥ë¥·¡¼DF¥Þ¥ë¥¯¡¦¥¯¥¯¥ì¥¸¥ã¤¬¸å¤í¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤ë·Á¤ÇÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¿³È½¤Ï¤³¤ì¤ò·èÄêµ¡ÁË»ß¤ÈÂª¤¨¡¢¥¯¥¯¥ì¥¸¥ã¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤Ï»Ø´ø´±¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«¤ò²òÇ¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢»ÃÄê´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤³¤Î¥²¡¼¥à¤ò»Ø´ø¤·¤¿¥«¥é¥à¡¦¥Þ¥¯¥Õ¥¡¡¼¥ì¥ó¤â¥¯¥¯¥ì¥¸¥ã¤ÎÂà¾ì¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¥«¡¼¥É¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤Ç¤â»î¹ç¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤À¡£¤³¤Á¤é¤¬¥ê¥º¥à¤òÄÏ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤À¤Í¡£²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î°¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£1ÂÐ1¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢»þ¤Ë¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤â¤Î¤À¡£¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Ï¥¯¥ì¥Ð¡¼¤ÊÁª¼ê¤Ç¡¢¾å¼ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤¢¤Î¥ì¥Ã¥É¤Ïµ¬Î§¤Î·çÇ¡¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¤ª¤½¤é¤¯»î¹ç¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä´¶¾ð¤ÎÌäÂê¤À¤í¤¦¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£»ä¤¬¥¤¥¨¥í¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡×¡Ê¡ØFootball London¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿12·î¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤Ç¤Ï38Ê¬¤ËMF¥â¥¤¥»¥¹¡¦¥«¥¤¥»¥É¤¬´í¸±¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤â¥«¥¤¥»¥É¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤Þ¤ê¤¹¤®¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥×¥ì¥¤¤ÏÎÉ¤¤¤¬¡¢¿·»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë¥ê¥¢¥à¡¦¥í¥·¥Ë¥¢¡¼¤Ï¤³¤ÎÉôÊ¬¤â²ò·è¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£