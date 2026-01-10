サッカーＪ１の横浜ＦＭが１０日、横浜市内で新体制発表会を行った。ブラジル、クルゼイロＥＣから期限付き移籍で加入したＦＷテヴィスは自身初めての国外クラブへの移籍。「海外でプレーすることを神様に願っていた。実現できて非常にうれしいですし、あとは自分で未来を切り開いていくだけ」と力強く語った。

横浜ＦＭへの加入は「この伝統あるクラブからオファーが来た時にすぐに行くと返事した」と即決。「クラブ、ファン・サポーターの偉大さがあったから選びました」と語った。

今月２８日に２０歳を迎える若きＦＷ。「両足使えて、両サイド、真ん中でもプレーできる」と語る。前所属では左サイドを務めることが多かったと話し、「監督の求めてるポジションで僕はやるだけ。どこのポジションを任されてもこなす自信はある」と腕をまくった。Ｊリーグの映像はオファーが来たタイミングで見始めたといい「競争力のあるリーグだと思う。１人１人の質が高い」と分析した。

愛称は“テビーニョ”。「どのクラブでもテビーニョって言われてました。愛情があるという呼び方で、ビーニョはブラジルでちっちゃくという意味がある。みなさんが呼びやすい名前で呼んでいただけたら」と話した。

テヴィスの期限付き移籍期間は２０２６年１２月３１日まで。