DXTEEN田中笑太郎、ピンクヘア＆ネイル披露「別人級」「最上級にかっこいい」と反響続々
【モデルプレス＝2026/01/10】6人組グローバルボーイズグループ・DXTEEN（ディエックスティーン）の田中笑太郎が1月9日、グループの公式X（旧Twitter）を更新。新ヘアカラーを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】ラポネ所属人気アイドル「別人級」ピンクヘア
◆田中笑太郎、ピンク髪にイメージチェンジ
田中は「有明アリーナ本当にありがとうございました！！」と同日に行われたライブ『2026 DXTEEN ARENA LIVE 〜FULL OUT！〜』への感謝をコメント。「あ！ぴんくになりました可愛いー？あとネイルもしたの！可愛いー？」とつづり、これまでの明るい金髪から一転、ハイトーンのピンクヘアにイメージチェンジした姿を披露。煌びやかなステージ衣装に身を包み、ブラックのネイルをアピールするポーズも投稿している。
◆田中笑太郎の投稿に反響
この投稿には「最上級にかっこいい」「ピンク髪似合う」「別人級」「レベチなビジュアル」「ネイルも素敵」「最高のビジュアル」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】