＝LOVE大谷映美里、ハーフツイン×赤メガネのミニスカ制服姿に反響殺到「二次元から出てきたみたい」「脚綺麗すぎ」
【モデルプレス＝2026/01/10】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が1月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。美しい脚が際立つ制服姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】指原プロデュース27歳美女「衝撃の可愛さ」美脚際立つ制服姿
大谷は「制服…」とつづり、ピンクのカーディガンにチェック柄のネクタイとミニスカート、ルーズソックスを合わせた制服姿を投稿。ハーフツインテールに赤いフレームのメガネを合わせ、スカートの裾からは美しい脚のラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「二次元から出てきたみたい」「脚綺麗すぎ」「衝撃の可愛さ」「制服姿…尊い」「着こなせるのすごい」「ビジュ最高」「赤眼鏡にルーズソックスがたまらない」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆大谷映美里、美脚輝く制服スタイル披露
◆大谷映美里の投稿に反響
