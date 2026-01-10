「TGCしずおか2025」池田エライザ・池田美優・ACEes作間龍斗＆深田竜生・FRUITS ZIPPER・MAZZEL・BUDDiiS、100組超えの豪華出演者に観客熱狂【写真特集】
【モデルプレス＝2026/01/10】「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下「TGCしずおか」）が1月10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催され、池田エライザ・池田美優・ACEes作間龍斗＆深田竜生・FRUITS ZIPPER・MAZZEL・BUDDiiSら100組超えのモデル、俳優、女優、アーティストが出演し、会場を沸かせた。約5時間半にわたったイベントのフィナーレでは池田美優が「2026年一発目にふさわしいTGCになったんじゃないかなと思います。今年も盛り上げていけたらと思いますので皆さん会いに来てください！」と感謝を口にした。【写真特集】
【写真】池田エライザ、圧倒的スタイルでトップバッター
全国各地で開催されているTGCの中で、唯一イベント名称に「SDGs推進」を掲げている「TGCしずおか」。オープニングを飾ったのはスタイリスト・平川はるひ⽒が⼿がけるファッションショーで、テーマは「BLOOM ＆ STEEL」。サステナブル素材を⽤い、花が持つしなやかさと、ウエスタンスタイルに象徴される⼒強さを掛け合わせた。池⽥エライザがトップバッターを務め、フリルに覆われた印象的なスタイリングで、イベントの幕開けを鮮烈に彩った。
MCを務めたのは静岡県在住の⽵内由恵とハリー杉⼭。静岡生まれの池田美優、静岡出身のなえなのをはじめ、安斉星来、板野友美、王林、岡崎紗絵、とうあ、なごみ、希空、MINAMI、村重杏奈、ゆうちゃみ、莉子、さらにはFRUITS ZIPPERの櫻井優衣・鎮西寿々歌、CANDY TUNEの立花琴美、INIの佐野雄大、BUDDiiSのもーりー、⼩川史記らが最旬トレンドファッションに身を包んでランウェイを歩いた。
「TGC20周年セレブレーション公式サポーター」を務めるACEesから作間⿓⽃と深⽥⻯⽣が、⼤胆な柄が特徴的な「駿河和染」の⾐装をまとい登場。静岡市が誇る“工芸美”をテーマにしたステージで、2人が実際に「駿河和染」と「駿河竹千筋細工」を体験したことを振り返り、伝統工芸について紹介した。
イベントの大トリは⽇本のアイドル文化を世界に向けて発信する、アソビシステムによるプロジェクト・KAWAII LAB.から昨年末「第67回 輝く！⽇本レコード⼤賞」で優秀作品賞を受賞し「第76回NHK紅⽩歌合戦」に念願の初出場を果たしたFRUITS ZIPPERとCANDY TUNE、そしてSWEET STEADY、CUTIE STREETの豪華4組が集結。FRUITS ZIPPERは「はちゃめちゃわちゃライフ！」を披露し、「あけましておめでとうございます！」と集まったファンに向けて新年の挨拶も行った。
そのほかメインアーティストとして観客を沸かせたのは、しなこ、BUDDiiS、MAZZEL、WILD BLUE、WATWING、ONE OR EIGHTなど。BUDDiiSとWATWINGはそれぞれのライブに加え、今回ならではのスペシャル企画として「BUD」、「YO MA SUNSHINE」の2曲をコラボレーション。WATWINGの八村倫太郎は右上腕骨骨幹部骨折のため惜しくも欠席となったBUDDiiSの森愁斗（SHOOT）に触れ、「SHOOTも今日お休みだし。一緒にまたやりましょう、すぐ！」と再びのコラボレーションに期待を込めた。（modelpress編集部）
