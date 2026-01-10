「Call the shots」の意味は？直訳は「射撃をコールする」だけど...？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「Call the shots」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、その場を仕切ってくれる人に使う表現です。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「采配を振る」「采配をとる」でした！
直訳は「射撃をコールする」という意味。
元々は、軍隊の指揮官が発砲・発射の号令をかけることが起源なんだとか。
A：「Who makes the decisions in your team?」
（あなたのチームでは誰が采配を振るっているんですか？）
B：「Mr. Sato calls the shots.」
（左藤さんです）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部