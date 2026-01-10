「Call the shots」の意味は？直訳は「射撃をコールする」だけど...？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「Call the shots」の意味は？

意外と難しいこのフレーズ。

ヒントは、その場を仕切ってくれる人に使う表現です。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。