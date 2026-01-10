元AKB48でタレント・実業家の板野友美が1月10日、静岡・ツインメッセ静岡 北館大展示場にて開催された「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、TGC しずおか 2026）に出演。自然体な笑顔を「キレイすぎじゃない？」などとファンが絶賛した。

【映像】板野友美、自然体な笑顔をファン大絶賛！振り返る姿も

「静岡PARCO STAGE」の「WILLSELECTION」ブロックに登場した板野はこの日、2度目のステージとなった。大きなリボンがあしらわれた首元、頭には大きなカチューシャをつけて、華やかにランウェイを闊歩した。

ステージを去る前には突如、再び前方を振り返り、カメラに向け視線を送るサービスも見せた。舞台上で常に柔らかな笑顔を浮かべる板野の姿に対して、「キレイすぎじゃない？」「美しいな」などの声も寄せられた。

板野が所属していたAKB48は昨年結成20周年を迎えた。同グループ1期生である板野はキャリア十分、しかし変わらぬキュートな姿を見たファンは「さすが私の青春」といった声もネットに上げていた。

板野は1991年7月3日生まれの神奈川県出身。アイドルグループ・AKB48の初期メンバーで愛称は“ともちん”。“神7”のひとりとして人気を博し、13年8月に多くのファンに惜しまれつつグループを卒業した。21年1月、プロ野球選手の高橋奎二と結婚を発表し、21年10月に女児を出産。同年、自身がディレクションするライフスタイルブランド『Rosy luce』を立ち上げた。

「TGC しずおか 2026」のテーマは「Shining New Chapter」で、「ともに輝かせる、新たな物語のはじまり」をコンセプトに、SDGsを軸とした「私たち」が未来を創る共創のメッセージが込められている。様々なタレントがランウェイを歩いた他、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREETなどがライブパフォーマンスを行った。MCを務めるのはハリー杉山、竹内由恵フリーアナウンサー。

（SDGs推進 TGC しずおか 2026 / ABEMA SPECIALチャンネルより）