活動自粛が発表されたSKE48の中坂美祐（20）の冠ラジオ「SKE48中坂美祐の元祖鯱もなかさかラジオ」（CBCラジオ）が10日に放送された。

番組冒頭「ここでお知らせです。事務所発表を受け、SKE48中坂美祐さんは活動をお休みしています。本日の『元祖鯱もなかさかラジオ』の放送は、お休み前に収録した内容をお送りします」と男性の声で案内された。

その後は、事前収録部分が放送され、リスナーから寄せられたラーメンレポートを紹介した。「私、最近、人生2回目の一人ラーメンしましたよ」「ラーメンに煮卵を外せない派の人」などと語った。最後は「それでは、また来週！」と締めくくっていた。

番組の公式Xでは9日に、10日の放送について活動休止前に収録したものを放送すると発表していた。

中坂を巡っては、マネジャーを担当していたスタッフと業務の範疇（はんちゅう）を超える連絡が行われており、不適切なやり取りおよび行動が含まれていたことが発覚したため、8日に当面の間、活動を自粛することが発表されていた。当該スタッフは懲戒処分となった。

中坂は2005年6月11日生まれ、愛知県名古屋市出身で2018年にSKE48の9期生オーディションに合格。21年2月発売の27枚目シングル「恋落ちフラグ」で、シングル表題曲選抜メンバーに初選出された。