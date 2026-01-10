長期休みに行きたいと思う「神奈川県の旅行先」ランキング！ 2位「横浜」を抑えた1位は？【2025年調査】
新しい一年が始まり、凛とした冷たい空気が心地よい季節となりました。雪景色を眺めながらゆったりと浸かる温泉や、この時期ならではの冬景色を求めて、休暇の計画を立てている方も多いのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月26〜29日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「神奈川県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：横浜／59票2位は、日本最大級の港町「横浜」でした。異国情緒あふれる「横浜中華街」でのグルメ巡りや、美しい夜景が楽しめる「みなとみらい21地区」、歴史を感じさせる「赤レンガ倉庫」など、多彩な魅力が凝縮されています。冬の時期には街全体が華やかなイルミネーションに包まれ、特に山下公園周辺や中華街の春節に向けた装飾など、この季節ならではのロマンチックな散策が楽しめます。都心からのアクセスも良く、気軽に非日常を味わえるスポットとして高い人気を誇ります。
回答者からは「横浜には遊園地もグルメもショッピングもなんでも揃ってるので長期休みには最適です。夜に山下公園のところを散歩するのもいいですねー！」（20代男性／東京都）、「みなとみらいや赤レンガ倉庫など観光スポットが多く、海沿いの景色や夜景を楽しみながら散策できるからです」（10代男性／栃木県 ）、「横浜中華街で肉まんを食べたり、みなとみらいを散策したい」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：箱根／90票1位に輝いたのは、日本屈指の温泉地「箱根」でした。古くから湯治場として栄え、「箱根十七湯」と呼ばれる多様な泉質を楽しめるのが最大の魅力です。空気が澄み渡る冬は、芦ノ湖越しに望む富士山が一年で最も美しく見える季節。雪化粧をした外輪山を眺めながらの露天風呂は、まさに至福のひとときです。大涌谷のダイナミックな噴煙や、彫刻の森美術館などのアートスポットも充実しており、心身ともにリフレッシュできる極上の休暇スポットとして圧倒的な支持を集めました。
回答者からは「温泉や自然、観光地が充実しており、長期休みにゆったり過ごせる点に魅力を感じました。宿泊・日帰りどちらも楽しめるのも理由です」（20代男性／愛媛県）、「温泉、美術館、自然、グルメと、何度訪れても新しい魅力が見つかる箱根は、長期休みにぴったりの旅行先です。ロープウェイや芦ノ湖の遊覧船など移動も楽しく、のんびりとした時間を過ごしながら心身ともにリフレッシュできます」（60代男性／広島県）、「温泉や美味しい食事を食べてゆっくりしたいから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)