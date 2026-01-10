ナンバープレートで地元愛を感じる「東海地方の地名」ランキング！ 2位「富士山」、1位は？【2025年調査】
旅先や出張先で見かけたナンバープレートになじみのある地名があると、どこかうれしくなるもの。東海ナンバーは、その響きだけで地元を思い出し、誇らしさを感じさせてくれます。
All About ニュース編集部は11月25〜26日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「地元愛を感じるナンバープレート」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「ナンバープレートで地元愛を感じる東海地方の地名」ランキングを紹介します！
また、富士山ナンバーを導入している地域は、原動機付き自転車の「富士山型ナンバープレート」も交付可能。地元愛を込めて「223（ふじさん）」という語呂合わせナンバーを選ぶ人も多いようです。
回答者からは「誰もが知る山だから」（50代男性／徳島県）、「富士山と書いてあればかっこいい」（20代女性／熊本県）、「有名で景色もよくとてもいいところだから」（40代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
名古屋ナンバーは名古屋市や日進市、半田市、蟹江町など21市町村が交付対象。縁起がよいとして「358」ナンバーを選ぶ人が多いのも特徴です。
回答コメントでは「栄えているのでナンバープレートからも地元愛を感じるから」（30代女性／石川県）、「愛知といえば、名古屋のイメージが強いから」（20代女性／神奈川県）、「旅行に行ったときによく見るため」（30代女性／大阪府）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)
