グラビアアイドルの佐野なぎささんが、週刊SPA!1月13・20日新春合併号（扶桑社）に登場しました。同誌の人気連載「グラビアン魂」が選ぶ「グラビアン魂アワード2025」にて、リリー・フランキー大賞を受賞した記念撮り下ろしグラビアが掲載されています。



【写真】VじゃなくてUネック？ Hカップグラドル佐野なぎささんが清楚コーデを脱いだら…

リリーが「顔とおっぱいのバランスも素晴らしいし、なにより雰囲気がいい」と絶賛した佐野さんはHカップのスーパーボディ。2023年に立命館大学卒業後、内定していた会社を蹴ってグラビア業界に飛び込んだ度胸の持ち主です。今回の誌面カットでは、深みのあるワインレッドのランジェリー姿や、透け感のある衣装でこちらを真っ直ぐに見つめるカットなどが公開。受賞の決め手となった彼女の持つ「雰囲気の良さ」やビジュアルの魅力が存分に発揮されています。（撮影／高橋慶佑 ヘアメイク／mahiro スタイリング／工藤沙恵（ミタケイショウ））



【佐野なぎささんプロフィル】

さの・なぎさ 2000/06/07生まれ 大阪府出身 T158B96W64H96S23.5 血液型B 趣味は旅行 特技はダンス 決まっていた就職の内定を蹴って業界に飛び込んできた彼女は、最新DVD『Sweetlllusion』（竹書房）が発売中。最新情報はInstagram（＠sanonagisa_67）やX（＠Sano_nagisa）で発信