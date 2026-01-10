「CanCam」モデルとして活動し、現在は競馬番組などに出演するほのかさんのFLASHデジタル写真集 「ほのか Reunion」がリリースされました。



【写真】29歳の色気を放つほのかさん

「かわいすぎるビールの売り子」として一躍注目を集め、2019年から2024年まで『CanCam』専属モデルとして活躍してきたほのかさん。現在はバラエティや競馬番組のMCとしても存在感を放つ彼女が、4年ぶりにグラビアに挑戦。赤やグレーのランジェリーで見せる磨き抜かれたスレンダーボディは圧巻のひとこと。ナチュラルでありながら、大人の女性ならではの美しさと艶を収めた一冊がここに誕生しました。



ほのかさんはFLASH1月6・13日合併号に登場。変わらぬスレンダーボディ、そして以前よりも磨きがかかった美貌と大人の色香が堪能できる6ページは必見です。



【ほのかさんプロフィール】

29歳 1996年3月23日生まれ 神奈川県出身 T160 「かわいすぎるビールの売り子」 として注目を集め、2019年から2024年まで「CanCam」の専属モデル。最近では『うま DOKI』（KBS京都）のMCを務めるなど幅広いジャンルで活躍中。最新情報は、公式X (@s2jh3）、公式Instagram（@nononon159）