OPEN COUNTRYとPROXES装着車がそれぞれレースに参戦

トーヨータイヤが、2026年1月9日〜11日に幕張メッセ（千葉市）で開催中の世界最大級のカスタムカーイベント「東京オートサロン2026」に出展しています。同社の魅力とさらなる飛躍に向けて挑戦を続ける取り組みに触れてもらうことをテーマに、「OPEN COUNTRY」シリーズと「PROXES」シリーズの2大ブランドを中心に展示しています。

9日に行われたプレスカンファレンスに登壇した同社社長＆CEOの清水隆史氏は、トーヨータイヤの2大ブランドに成長した「OPEN COUNTRY」と「PROXES」のさらなる進化のためにエネルギーを注ぎ込み、追求し続けていく姿勢を発信していきたいと話しました。

その上で、「OPEN COUNTRY」のブランドアンバサダーを務める三浦昂選手が、ワールド・ラリー・レイド・チャンピオンシップに参戦することを発表。併せて、PROXESブランドアンバサダーに中山雄一選手が就任するとともに、ニュルブルクリンク24時間耐久レース（※以下、ニュル24時間）の最上位カテゴリーであるSP9クラスに参戦することも発表されました。

会場には多くのタイヤとデモカーを展示

会場には「OPEN COUNTRY」および「PROXES」を装着した6台のデモカーが展示され、アメリカで高い人気を誇るFORD F-150 RAPTORは日本未発売の「OPEN COUNTRY R/T PRO」を装着。

また日本導入のうわさもささやかれるSUBARU FORESTER WILDERNESS PROTOTYPEには「OPEN COUNTRY R/T」が装着され、多くの来場者の注目を集めていました。

「PROXES RUGGED・SPORTS・CONCEPT TIRE」

そして前述したニュル24時間のSP9クラスの参戦車両であるMERCEDES-AMG GT3にはレース用の「PROXES Slicks」が装着され、MOONTECHのデモカーでもあるPORSCHE 911 GT3 TOURINGにはMABILIS WHEELSに「PROXES Sport2」が組み合わされ、レースからストリートまでカバーする「PROXES」をアピール。

さらに会場ではコンセプトタイヤとして「PROXES RUGGED・SPORTS・CONCEPT TIRE」を展示しています。このタイヤは現在ラインナップされるSUV向けタイヤである「PROXES ST III（プロクセス・エスティースリー）」をベースに、ラギットなサイドウォールをプラスしたもので、ライトなSUVを気軽にドレスアップしたいユーザーをターゲットにしたものとのことです。

今回はあくまでコンセプトタイヤということで、会場でユーザーからの声を集めるアンケートも行っているので、気になる人はぜひアンケートに回答して意見を届けてみてはいかがでしょうか。

「東京オートサロン2026」は、2026年1月11日まで幕張メッセ（千葉市）で開催中。トーヨータイヤブースは、東ホール8です。