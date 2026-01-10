¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬PKÀïÀ©¤·¤Æ2´§¤Ø²¦¼ê¡Ö¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÌ¤Íè¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×11Æü¤Î½÷»Ò¼¡Âè¤Çà¥¢¥Ù¥Ã¥¯Vá¤â¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡Û
¡¡¢¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡¡½à·è¾¡¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à1¡½1¾°»Ö¡Ê£Ð£Ë9¡½8¡Ë¡Ê10Æü¡¢MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬´öÅÙ¤â¤É¤è¤á¤¤¤¿PKÀï¡£Î¾¥Á¡¼¥à·×20¿Í¤Ë¤ª¤è¤Ö·ãÆ®¤òÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï¾Ð´é¤Ç¶î¤±¤¿¡£²áµî2ÅÙ¡¢¤Ï¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤¿½à·è¾¡¤ÎÊÉ¤òÂÇÇË¤·¡¢½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¡£ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¤È¹ç¤ï¤»¤¿»Ë¾å6¹»ÌÜ¤Î2´§¤Ë¤â²¦¼ê¤À¡£
¡¡ÍÂ¼·½°ìÏº´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂÐºö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¤ÎÆâÍÆ¤ÏÉé¤±¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤Ë¡¢1ÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¾°»Ö¤ÎÁ°Àþ¤«¤é¤Î·ã¤·¤¤¥×¥ì¥¹¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤á¤º¡¢1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¸åÈ¾¤âÈ¾¤Ð¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶ì¤·¤¤¶ÉÌÌ¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆü郄¸µ¡Ê3Ç¯¡Ë¤À¡£¸åÈ¾28Ê¬¡¢¹ÓÌÚ¿ÎæÆ¡ÊÆ±¡Ë¤Îº¸¥¯¥í¥¹¤ËÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¡£ÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤Ï¡¢ÆÀÅÀ²¦Áè¤¤¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎÁÒÃæÍª²ï¡ÊÆ±¡Ë¤ËÊÂ¤Öº£Âç²ñ6ÅÀÌÜ¡£¡Ö¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç·è¤áÀÚ¤ì¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤âÊ¼¸Ë¸©¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÁ´ÆüËÜ¹â¹»½÷»ÒÁª¼ê¸¢¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£11Æü¤Î·è¾¡¤Ç¤ÏÌø¥±±º¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Æü郄¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤â½¸Ãæ¤·¤Æ·è¾¡¤Ë¸þ¤«¤¦¡×¤È»É·ã¤â¼õ¤±¤Ê¤¬¤éà¥¢¥Ù¥Ã¥¯áÍ¥¾¡¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¡¡ÃË»Ò¤Î¼¯»ùÅç¸©Àª¤Ç¤Ï2004Ç¯ÅÙÂç²ñ¤Î¼¯»ùÅç¼Â°ÊÍè¡¢21Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤â·ü¤«¤ë¡£¡Ö¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÌ¤Íè¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¶ì¤·¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À®Ä¹¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·è¾¡¤â¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¡£¼¯»ùÅç¼Â¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ1995Ç¯ÅÙÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿ÍÂ¼´ÆÆÄ¤ÏÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡Ê»³ÅÄ¹§¿Í¡Ë