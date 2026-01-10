西武育成ドラフト2位の今岡拓夢内野手（18）＝鹿児島・神村学園高＝が10日、この日全国高校サッカー選手権で決勝進出を決めた同校男子サッカー部にエールを送った。

男子サッカー部で主力として活躍するDF中野陽斗主将、FW倉中悠駕、徳村楓大、準決勝で同点ゴールを決めた日郄元とはクラスメートだ。高校では普段から仲良くしていることもあり「毎試合結果を気にしています。同じクラスの仲間がこうして国立の舞台に立って、活躍しているのが本当にうれしい」と喜んだ。

神村学園はサッカー部も野球部も強豪として知られる。今岡は「サッカー部が良い結果を残すと『野球部も負けていられない』という気持ちになります。なので、部活動は違っても、クラスメートとはお互いに切磋琢磨しながらやってこられたなと思います」と常に刺激を受けてきた。

この日は、今岡にとっても新人合同自主トレ初日。プロ野球選手としてのスタートを切る大事な一日だっただけに、仲間の奮闘は大いに励みになった。「サッカー部が頑張ってきた姿は、同じクラスで近くで見てきたのですごく分かります。中野キャプテンを中心に、同じクラスの選手が活躍して、優勝してほしいです」とエールを送った。

決勝の行われる12日は最初のオフ日。「できれば見に行きたいです！」。今村は興奮気味だった。（上岡真里江）