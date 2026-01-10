将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第1局が静岡県掛川市の「掛川城二の丸茶室」で11日から始まるのを前にした10日、両者は市内で行われた前夜祭に出席した。

前夜祭には約150人のファンが集まり、両対局者を温かい拍手で迎えた。藤井は「掛川は第1局の開催が多く、こちらに伺うと気持ちが引き締まる」とし、お茶が特産品となる掛川対局を前に「抹茶を使ったおやつも昨年よりパワーアップしてるとのこと。そちらも楽しみにしています」と笑った。対局に向けては「最後まで見応えのある将棋を指したい」と意気込んだ。

2年連続で藤井に挑戦する永瀬。「対局中は食べたり飲んだりすることが多いのですが、掛川ではフレッシュジュースが楽しみ」と話した。前回藤井と対局したのは昨年11月23日のJT杯決勝だったことを振り返り、「そこから日が空いている。また藤井王将と対局できるので楽しみです」と目を輝かせた。

前夜祭では火消しの伝統を継承する「小笠若鳶会」によるオープニングアトラクションのほか、両対局者に記念品が贈呈された。

同カードは2期連続。藤井は5連覇、永瀬は3度目の挑戦で初奪取を目指す。どのような熱戦が繰り広げられるのか、注目だ。