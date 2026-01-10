中高生を対象にした「サステナブルな社会を作るための金融経済教育セミナー」（読売新聞社、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券共催）が１０日、東京都内で開かれた。

持続可能な社会をつくる上で経済活動がどのような役割を果たしていくか考えるのが狙いで、１０校から計約１２０人の生徒が参加した。

同証券の体験教室では、タブレット端末を使ったゲームが行われた。参加者全員が一つの島にいるという設定で、各チームが取った消費や投資といった行動による島への影響がリアルタイムで全体に共有されるという内容だ。参加した生徒は、経済的な利益に加えて環境や社会に配慮した選択が、最終的には自分に恩恵としてかえってくることを学んだ。

金融経済教育推進機構による講演では、金融機関が企業による社会貢献の取り組みを支えていることが紹介された。登壇したファイナンシャルプランナーの村松祐子氏は、個人の投資などもこうした動きの一部として働いており「皆さんの一つひとつの選択で社会を変えられる」と語った。

セミナーに参加した男子高校生（１６）は「これまで自分のためにお金を使っていたが、今後は社会のためにも使うようにしたい」と話していた。