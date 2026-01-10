女子プロレスのスターダムは10日、後楽園ホールで「スターダム旗揚げ15周年記念シリーズNEW YEAR STARS2026 in KORAKUEN DAY1」を行った。

昨年12月29日の両国国技館大会でプロレス再デビューしたフワちゃんが第1試合に登場した。師匠の葉月とタッグ戦で金屋あんね、コグマ組と対戦。

フワちゃんが先発。エルボーやドロップキックと力強く技を繰り出す。

コグマの3連続プレスにカウント2ではね返す。5分すぎ、葉月とタッチ。葉月との連携も見せる。葉月が金屋にクロスフェースをきめるとフワちゃんが援護でコグマに卍固め。連携の息もしっかり見せた。10分すぎにも2人でのハイキックを金屋に見舞う。12分29秒、葉月が金屋をクロスフェースでギブアップを奪い、プロレス初白星を奪った。

バックステージで葉月は「フワちゃんの初勝利を聖地・後楽園で挙げられたことは凄くうれしいけど、一つ悔しいなと思うのはフワちゃんじゃなくてうちが取っちゃったことかな。次は隣のでサポートするかわからないが、師弟タッグは続けていくけど、次はフワちゃんが3なのかギブアップなのか取ってほしいと思っている」とエール。

フワちゃんも「初タッグ気合入れて臨んで、めちゃめちゃうれしかった。初勝利が葉月さんと獲れるなんて夢みたいで葉月さんが言っていたように一つ悔しいのは葉月さんの胸を借りぱなしだった。早く独り立ちしたい」とメイク道具まで借りていたことを暴露。「まだ葉月さんのいない未来が描けていないので、しっかりイメージできるように修行したい」と反省を込めて、その後は葉月と映像を見ながら反省するといいながら、控室に消えた。