トークショーを開いた須田幸太さん（右）と田中健二朗さん（左）＝１０日、横浜市中区

元横浜ＤｅＮＡの須田幸太さん（３９）と田中健二朗さん（３６）が１０日、横浜市中区でトークショーを開いた。昨季限りで現役引退を決断した田中さんは、引退後初のトークイベント。息の合ったトークで、集まったファンを前に現役時代の思い出などを語り尽くした。

左右のリリーバーとして、ブルペンを支えた２人。「右と左のおはなし会」と題したイベントでは、若手時代の寮生活の思い出から、球団史上初のクライマックスシリーズ（ＣＳ）に進出した２０１６年にそろって初の６０試合以上に登板し、チームの躍進に貢献した記憶を振り返った。

「（１６年に）１年間活躍できたのは健二朗が同じ立ち位置で投げ続けてくれたから」と感謝した須田さん。幾度となく、ブルペンの隣で準備をし、窮地を乗り越え合った当時を思い起こしながら「打たれても健二朗がカバーしてくれた。投げている姿を見て、勇気をもらえた」と語った。

田中さんは、２３年オフに横浜ＤｅＮＡから戦力外通告を受けた後、ウエスタン・リーグのくふうハヤテでプレーを続けた。「ＮＰＢに復帰できなければ引退する」と臨んだ昨季、ソフトバンク戦の救援登板で６失点した試合が、引退決断の決め手となった。１８年間のプロ野球人生にピリオドを打ち「これは厳しいなと。もう終わりかと思い、車の中でめちゃくちゃ泣いた」と語った。

イベントの最後、田中さんは、横浜市金沢区内で投手専門のベースボールアカデミーの開設準備を進めていることを明かし「皆さんに応援していただけるプロ野球選手を輩出したい」と夢を語った。田中さんに対し、須田さんは「ここにいるみんなが応援している。健二朗ファンをワクワクさせる人生を期待しています」とエール。ファンからも温かな拍手が送られた。