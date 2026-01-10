タレント小島瑠璃子（32）が10日放送のTOKYO MXの「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜午後6時）に出演。最近許せなかったネットニュースを明かした。

「いろんなネットニュースがあるじゃないですか。1個だけ許せないのがありまして」と切り出した。

「ネットニュースに毎年行われている『営業−1グランプリ』の話があって。堂々の1位はジョイマンさんだっていうネットニュースで。ジョイマンさんがすごい成績でワーッと書いてあるわけですよ」と説明。

「ネットニュースの終わったあとによく、ちなみに2位以下はこんな感じですっていうのが出てくるじゃないですか。1位ジョイマンさん、2位八木さん（サバンナ八木真澄）だったんです」と語った上で「触れろよと思って。ジョイマンさんすごいですよ。私、思うんですけど、ジョイマンさんはコンビで掛け合いして、お客さんをイジってとか出来るんですよ。八木さんはピンで。全国の営業行って。すご過ぎて異常じゃないですか」と投げかけた。

続けて「ネットニュース上で大きく取り上げられないで、サラッとそこにいるのも八木さんぽくて。ちょっと“切なかわいい”って言うんですか？」と語った。

MCのサバンナ高橋茂雄は「八木さんはどんな営業でもNOって言わない人」と明かした。

「営業−1グランプリ」は吉本興業所属の芸人の年間営業出演回数ランキングで、25年の1位はジョイマン（114回）、2位はサバンナ八木真澄（94回）、3位グランジ大（84回）、4位鬼越トマホーク（78回）、5位おばたのお兄さん（68回）だった。

番組公式では、小島がサウナに入ったタンクトップとショートパンツ姿の写真を公開している。

小島は23年2月に所属事務所のホリプロを退社。同年3月に2歳年下の会社経営者と結婚した。その後、第1子を出産したが、夫が昨年2月に急死し、同年10月に活動再開を報告した。