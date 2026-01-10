Ｊ１川崎は１０日、川崎市内で２０２６特別シーズン新加入選手会見及びクラブ創設３０周年記念事業発表会見を行った。この会見の中で、クラブＯＢで元日本代表ＭＦの稲本潤一氏（前・川崎Ｕ―１８コーチ）が新ＦＲＯ（フロンターレ・リレーションズ・オーガナイザー）に就任することが発表された。稲本氏は２０１０〜１４年に川崎でプレーした。初代ＦＲＯの中村憲剛氏は今季から、トップチーム・デベロップメントコーチに就任している。

稲本氏はＦＲＯとして、アカデミー及びスクールにおける育成と普及活動、地域貢献、プロモーション活動、営業・広報活動のサポート等、クラブに関わる業務を幅広く担当するという。

前ＦＲＯの中村氏と同様、自らの足型を押して契約書に調印するフロンターレ“恒例”の調印式が行われ、「ＦＲＯになるにあたって目標があります。憲剛の銅像の隣に小さくてもいいので、銅像を建てるくらい、ＦＲＯとしてフロンターレを盛り上げていけたらいい」と笑顔で抱負を語った。中村氏の銅像はＵ等々力のバンディエラゲートに建てられている。

稲本氏は、司会の中西哲生氏から「オファーはいつ頃にあったのですか？」と聞かれると「１２月とかだったかな」と答えた。「最近じゃないですか」と突っ込まれながら、「楽しんでやりたいです」と意気込みを語った。