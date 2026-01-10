

ONE OR EIGHT（C）SDGs 推進 TGC しずおか 2026

８人組ボーイズグループONE OR EIGHTが10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催のファッションフェスタ『SDGs 推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』に登場。「Young & Reckless」と「POWER」の２曲を披露した。

MIZUKI、NEO、REIA、RYOTA、SOUMA、TAKERU、TSUBASA、YUGAの全員日本人メンバーで構成される8人組ボーイズグループ。グループ名は日本の慣用句「一か八か」に由来し、グローバルシーンでの飛躍を目指す。

真っ赤に染まるステージに８人が登場すると「ブッ飛ばしていこうぜ！」と声高らかに叫び、圧倒的な自信と怖いもの知らずの挑戦心を描いた楽曲「Young & Reckless」でライブの幕は開けた。グループの信念をぶつけるようなアグレッシブなステージで、会場をONE OR EIGHTの色に染めていく。

MCではメンバーのREIAが今日、誕生日当日だと報告。REIAは「誕生日にTGCでパフォーマンスができて本当に嬉しい」と喜びを伝えた。

そして、「俺たちの新曲受け取ってください！」と投げかけ、1st Mini Album『GATHER』からの先行楽曲「POWER」を披露。メインステージから花道を歩き、ランウェイのトップでエネルギッシュなパフォーマンスを繰り広げ、訪れた観客を魅了した。

３月にツアー『ONE OR EIGHT 1st LIVE TOUR -GATHER-』を控えているONE OR EIGHT。「ライブにも来ていただけたら嬉しい」と、観客に呼びかけ、「ありがとう」と感謝を伝えながらステージを後にした。

セットリスト

1.Young & Reckless2.POWER