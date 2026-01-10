女優の南果歩（61）が10日、都内で行われた「ニューイヤーコンサート2026 in 北とぴあ」に出演した。パシフィックフィルハーモニア東京の演奏に合わせて、オーケストラのための音楽劇「ピーターと狼」で朗読を披露した。

森の家に住む少年・ピーターが、悪さをするオオカミを、小鳥らと力を合わせて、退治する物語。勇敢なピーターをバイオリンが、どう猛なオオカミはホルン、賢い小鳥はフルートが表現。情景が浮かぶような表現力豊かな演奏で、南の朗読を盛り上げていた。

南は2011年に発生した、東日本大震災以降、東北や熊本などの被災地で絵本の読み聞かせボランティアを実施。22年には自らの経験を元にした絵本「一生ぶんの だっこ」を出版。温かく包み込むような声は「癒やされる」と幅広い世代から支持されている。

この日の舞台で、披露した「ピーターと狼」を朗読するのは、世界的な指揮者、ワレリー・ゲルギエフ氏（72）が指揮を務め2017年に熊本などで行ったコンサート以来のこと。本番前に行われたリハーサルでは、書き込みがたくさんされた楽譜絵本を手に、真剣な表情で朗読に臨んでいた。

スポニチは本番を控えた南に、独占インタビュー。指揮者の横に立って行ったリハーサルは「オーケストラの音に圧倒された」と本音も。至近距離で耳にしたオーボエやトランペット、ティンパニーなどの音は「動物たちの表情を表現してくれていた」といい「朗読と相乗効果になっている」と笑った。

「声はある意味、楽器」といい、声のみの朗読劇は「一番シンプル。だけど映像などの形がないので（聴き手が）世界観を想像出来るようにしなくてはいけない。自分の表現力が試される場でもある」と気を引き締めていた。

華やかな深紅のワンピースに身を包んだ南は「聴いてくださる皆さんに楽しんでいただけるように、私自身が楽しみたい」と意気込んでいた。

公演は親子で音楽に親しんでほしいと、3歳以上から入場が可能。小鳥が羽ばたいているような情景が浮かぶフルートの演奏では、子どもたちの笑い声が起きていた。

昨年は主演作「ルール・オブ・リビング 〜“わたし”の生き方・再起動〜」など4本の映画に出演。主演舞台もこなすなど大活躍した。

ことしは2月に書籍「還暦スマイル 人生を笑顔で生きるために必要なこと」（小学館）を刊行。3月25日からは、映画「腎上腺」（監督周騰）が台湾全土で公開される。