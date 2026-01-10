¡Ú¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡Ûºë¶Ì¤ÏµÕÅ¾¤Ç¿·Ç¯½éÀï¤ò¾þ¤ê¡¢³«Ëë¤«¤é4Ï¢¾¡
¡¡¡þNTT¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1ÉôÂè4Àá¡¡ºë¶Ì37¡½22ÀÅ²¬¡Ê2026Ç¯1·î10Æü¡¡ºë¶Ì¡¦·§Ã«¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡ºë¶Ì¤Ï¾¡µ¡¤òÆ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀèÀ©¤·¤Ê¤¬¤é8¡½15¤ÈµÕÅ¾¤µ¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾9Ê¬¡¢´í¸±¤Ê¥×¥ì¡¼¤ÇÁê¼ê¤Ë10Ê¬´Ö¤Î°ì»þÂà¾ì¼Ô¤¬½Ð¤ë¤È¡¢Ä¾¸å¤ËPR¥ê¥µ¥é¡¦¥Õ¥£¥Ê¥¦¡Ê23¡Ë¤Î¥È¥é¥¤¤È¡¢º£µ¨½é½Ð¾ì¤ÎSO»³ÂôµþÊ¿¡Ê27¡Ë¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÆ±ÅÀ¡£¹¶Àª¤òÂ³¤±¡¢¸åÈ¾15Ê¬¤ËSHÍû¶Ó¼÷¡Ê23¡Ë¤Î¥È¥é¥¤¤ÇºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤·¡£Áê¼ê¤¬15¿Í¤ËÌá¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î¸åÈ¾19Ê¬¤Ë¤Ï¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎLO¥ê¥¢¥à¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡Ê30¡Ë¤¬¥¥Ã¥¯¥Á¥ã¡¼¥¸¤«¤é¥È¥é¥¤¤¹¤ë¤Ê¤É°ìµ¤¤ËÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡ÎôÀª¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤·¤ÆÆÀ¤¿¾¡¤ÁÅÀ5¤Ë¡¢¡Ö¾¡Íø¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âç¤¤Ê³Ø¤Ó¤âÆÀ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶âÂôÆÆ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê48¡Ë¡£HOºä¼ê½ß»Ë¼ç¾¡Ê32¡Ë¤â¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¸åÈ¾¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£