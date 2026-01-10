日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」が６日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めた。

この日のテーマは「子離れ」。５人の子の父である俳優・杉浦太陽は親子ゲンカで、長男が家出した日のことを振り返った。

杉浦は「僕、長男とつながってますよ。位置情報。長男、中３なんですけど、思春期で。親子ゲンカとかしたりするんですよ。そしたら、位置情報を切られて家出したりするんです」と苦笑した。

杉浦は、妻でタレント・辻希美のパニックを振り返り「妻が心配で、心配で…。家族総出で探しに行って。見つからないから妻が（長男の）友達に電話して。『どこにいるか探して！』って。友達も全員探しに…」と明かして共演者らを驚かせた。

上田は「でも、そうなると逆にうっとうしくなるじゃん？なんとか、それも絶ってやろう！ぐらいの感じにならない？子どもって」と話したが、杉浦は「探したら探したで（長男は）『探してくれてありがとう…』って言う。自分でカッコつけて出て行っちゃったから戻れなくなっちゃって。公園の茂みに１人でずっと。俺が見つけて。したら『帰りたかった。ごめん…』って」と振り返りながら目を細めていた。