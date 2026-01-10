彼氏の何気ない言葉に傷ついた経験はありませんか？ 嫌だと意思表示をしているのに、やめてくれなかったりしつこくいじってきたりする場合、付き合っている意味すらわからなくなりますよね。そんな彼氏には、これまでの不満や鬱憤をガツンとぶつけてから別れるのが正解です。今回は、体型いじりをやめない彼氏に最後にガツンと言い返して別れた話

傲慢なエゴイスト

「彼氏は私の体型をよくいじってきたんです。でも『俺は体型とか気にしないから』とか言う割には、会うたびにいじってくるし、傷つくことも平気で言ってくるため、だんだん彼氏に会うのが億劫に感じるようになってきました。

そしてついに我慢の限界に達したため、彼氏に別れを告げると、『なんだよ、今まで気にしないって言ってやったのに！』と逆ギレ……。今までは彼氏に言い返すことなんてなかったけど『そんなのはやさしさでもなんでもない！』『傲慢なエゴイストって言うの！』と言ったら、なにか言いたそうだったけどビビったのか黙り込んでしまいました。なんでこんな男に耐えて付き合っていたのか、今思うと謎ですね」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 彼女が嫌がっていることもわからないなんて、そんなのは彼氏とはいえませんよね。一緒にいて居心地がよくない相手は、自分が無理をしているということ。安心できる相手を見つけたいですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。