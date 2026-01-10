²¤½£¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡ÄÂçµÜ¤Ç°úÂà¤·¤¿ßÀÅÄ¿åµ±»á¤¬¿·Àß¤ÎÌò¿¦¤Ë½¢Ç¤
¡¡RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï10Æü¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿ßÀÅÄ¿åµ±»á(35)¤¬¥í¡¼¥ó¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ßÀÅÄ»á¤Ï2024Ç¯¤«¤éÂçµÜ¤Ë½êÂ°¤·¡¢ºòµ¨J2¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ1¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£ºòÇ¯12·î14Æü¤Ë¸½Ìò°úÂà¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ø¥Ã¥É¥ª¥Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È¡¦¥¦¥§¥Ð¡¼»á¤Ï¥í¡¼¥ó¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥í¡¼¥ó¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢º£²óRBÂçµÜ¤Ç¤â¿·Àß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Â¾¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÃæ¤ÎRBÂçµÜ¤ÎÁª¼ê¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç¤ÎÁª¼ê°éÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÃæ¤ÎÁª¼ê¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò³Î¼Â¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¸µÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶¶ø¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤Î¿´¾ð¤òÍý²ò¤·¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ëÅÀ¤â½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤¬¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËºÇÅ¬¤Ê¿Íºà¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Îº£¸å¤Î³èÌö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ßÀÅÄ»á¤Ï½¢Ç¤¤ËºÝ¤·¤Æ¡ÖÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç°ú¤Â³¤Æ¯¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¼«Ê¬¤Î¿·¤·¤¤Ä©Àï¡¢¿·¤¿¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆü¡¹ÊÙ¶¯¡¢Æü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ßÀÅÄ»á¤Ï2024Ç¯¤«¤éÂçµÜ¤Ë½êÂ°¤·¡¢ºòµ¨J2¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ1¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£ºòÇ¯12·î14Æü¤Ë¸½Ìò°úÂà¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ø¥Ã¥É¥ª¥Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È¡¦¥¦¥§¥Ð¡¼»á¤Ï¥í¡¼¥ó¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥í¡¼¥ó¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢º£²óRBÂçµÜ¤Ç¤â¿·Àß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Â¾¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÃæ¤ÎRBÂçµÜ¤ÎÁª¼ê¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¸µÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶¶ø¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤Î¿´¾ð¤òÍý²ò¤·¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ëÅÀ¤â½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤¬¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËºÇÅ¬¤Ê¿Íºà¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Îº£¸å¤Î³èÌö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ßÀÅÄ»á¤Ï½¢Ç¤¤ËºÝ¤·¤Æ¡ÖÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç°ú¤Â³¤Æ¯¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¼«Ê¬¤Î¿·¤·¤¤Ä©Àï¡¢¿·¤¿¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆü¡¹ÊÙ¶¯¡¢Æü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£