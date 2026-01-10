【レポート】大泉洋『映画ラストマン』をお忍び鑑賞！「『観に行きました』とメッセージが来ました」（福山雅治）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

あ観客動員数70万人＆興行収入10億円を突破中の『映画ラストマン -FIRST LOVE-』。1月10日には東京・丸の内ピカデリーにて新春ファースト舞台挨拶が実施され、主演の福山雅治と共演の大泉洋が登壇した。

■ハイタッチの段取りを大泉洋が忘れてしまうひと幕も

大歓声のなかで観客席を練り歩き、金屏風が設置されたステージに登壇した福山＆大泉バディ。壇上で対面してハイタッチの段取りを大泉が「あ…」と忘れてしまうひと幕があったものの、気を取り直してパチン！ とハイタッチ大成功で場内のボルテージは最高潮となった。

■大泉洋「この映画は6回目からストーリーが変わります」

ラストマンこと全盲のFBI捜査官・皆実広見を演じた福山は「大歓声ありがとうございます！ 改めて感謝いたします」と挨拶。一方、皆実のバディとしてともに事件に立ち向かう孤高の刑事・護道心太朗役の大泉は「ワーキャー！ 言われ過ぎてハイタッチの段取りを忘れちゃった…」と赤面するも「洋ちゃん！ カッコいい！ の声援、ありがとうございます！ 皆さんのお陰で大ヒットさせていただいております」と歓迎ムードに喜色満面だった。

さらにSNSでリピート鑑賞のハッシュタグとして、「#追いラストマン」というワードが飛び交っていることに触れ、大泉は「この映画は6回目からストーリーが変わります。そういう特別なストーリーを用意していますからね（笑）」とボケて、福山も「それは6回観ないと起こりません。10回を越えたら全然違う話になります（笑）」とノリノリでトーク合戦を繰り広げていた。

■『NHK紅白歌合戦』にまつわるエピソードも

「ファミリーで観ても安心！」と太鼓判を押す大泉は、本作を映画館でお忍び鑑賞したという。「私はね、家族で観に行きましたよ。顔バレしたくないので死ぬ気で！ 上映後は耳がダンボでしたね」と報告すると、福山は「『観に行きました』とメッセージが来ました」と大泉から報告があった事を明かした。

2025年の大晦日には、福山と稲葉浩志が『NHK紅白歌合戦』で本作の主題歌「木星 feat. 稲葉浩志」を熱唱したことも話題に。紅白司会経験者で番組ファンでもある大泉は「紅白、良かったね～！」としみじみし「私は歌唱が終わった瞬間、北海道の実家で『ブラボー！』と叫んでいました」と大興奮。

これに福山は「本番が終わって家に帰ろうと携帯電話を見たら大泉さんからメッセージが来ていて…『ブラボー！』と。これ本当の話だよね」と暴露し、大泉は「私は面倒くさいおじさんですよ。知り合いが出ていたら全員に『良かったよ～！』と連絡したりして」とうれしそうに大爆笑だった。

■福山雅治「365日1分1秒、常に挑戦」

本作公開に向けて様々な宣伝活動をしてきたふたり。多くの時間を一緒にしてきたふたりは改めてお互いの大好きなところを聞かれると、大泉は「歌ってもお芝居をしても素晴らしいけれど、番宣を通して改めて面白い人だと思いました。この方はひと言で笑わせる。私はべらべらとしゃべってジャブを打つタイプだけれど、この方は2、3秒溜めてボトッというひと言が良い！」と福山のワードセンスをリスペクト。

一方、福山は劇中で、大泉が福山をまねて「アグリーです」というセリフのタイミングや他の作品で福山モノマネを入れるタイミングに一目置いていると明かし、「モノマネを入れることで物語に奥行きが出る。これに僕は膝を打った。この手があったのかと。それによって悲劇的なところで喜劇があったり…。こんなすごいことができるのは大泉さんだけ！」と熱弁。有無を言わせぬ圧で大泉に「計算ですよね!?」と迫って、当の大泉も「あれは…計算ですっ！」と無理矢理認めざるを得なかった。

サブタイトル「FIRST LOVE」にかけて、今年初めて（FIRST）挑戦したいことを聞かれると、福山は「そもそも1年で区切っていません。365日1分1秒、常に挑戦」とスーパースターらしい回答。それに感化された大泉も「大泉も1年で区切っていません！ 常に挑戦しています！」と重ねて笑いを誘っていた。

フォトセッションでは、観客を巻き込んで「ラストマン！」「大ヒット！」のコール＆レスポンスで、黄金色のくす玉を割っての大フィナーレ。

大泉は「テレビシリーズからよりパワーアップして、アクションもすごくてほろりと泣けます。1度2度と“追いラストマン”していただきいっそう盛り上げていただきたいです！」とさらなる大ヒットに向けて呼びかけ、主演の福山は「『映画ラストマン -FIRST LOVE-』は愛の物語であると思います。それは恋愛の愛もありますが、お互いがお互いを信じあう愛情もしっかりと描かれております。笑って泣けて痛快な『ラストマン』、何度でもご覧になっていただきたいです」と挨拶し、舞台挨拶を締めくくった。

■映画情報

『映画ラストマン -FIRST LOVE-』

大ヒット上映中！

出演：福山雅治、大泉洋、永瀬廉、今田美桜、ロウン、月島琉衣、寛一郎、谷田歩、黒田大輔、松尾諭、今井朋彦、奥智哉、木村多江、吉田羊、上川隆也、宮沢りえ

脚本：黒岩勉

企画プロデュース：東仲恵吾

監督：平野俊一

配給：松竹

(C）2025映画「ラストマン」製作委員会

■関連リンク

『ラストマン』作品サイト

https://www.lastman2025.jp